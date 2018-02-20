Постные блюда в ресторанах Москвы

В этом году пост проходит с 19 февраля по 7 апреля. И как обычно, рестораны подготовили разнообразное постное меню. В обзоре FashionTime.ru — места, куда точно стоит сходить.

Постное меню в Butler

В постном меню шеф-повар ресторана Butler (Трехпрудный переулок, д. 15) Джузеппе Дави представил: карпаччо из цветной капусты с черным трюфелем, салат с фенхелем, апельсином, редисом и медово-горчичной заправкой, артишоки в томатном соусе с виноградом. На горячее подается паста Trofie с соусом песто по-лигурийски и ризотто со спаржей и черным трюфелем. А на десерт Джузеппе приготовил карпаччо из ананаса, запеченное яблоко al cartoccio с малиновым соусом и желе из апельсина с цитрусовым джемом.

Постное меню в «Голодном-Злом»

Бренд-шеф необистро «Голодный-Злой» (ул. Цветной бульвар, д. 2) Михаил Геращенко представил: томатный суп с цветной капустой и чипсами из пастернака (370 руб.), овощной суп с савойской капустой, фасолью Бланш, грибами шиитаке и нутом (300 руб.), птитим с вялеными томатами, оливками Каламата, запеченной тыквой и соленым лимоном (420 руб.). Есть в меню и постные салаты — с жареными листьями романо, брокколи, бобами эдамаме и сыром тофу (550 руб.) или со шпинатом, томатами конфи, оливками Каламата, попкорном из риса с медово-горчичной заправкой (380 руб.), пельмени, начиненные запеченным картофелем, грибами и трюфельной пастой (430 руб.), гречка — хрустящая и с белыми грибами (420 руб.), и баклажаны — в темпуре и с тахинным соусом (350 руб.) или маринованные с томатами конфи, листьями мини-романо и тахинным соусом (550 руб.). А на десерт — ломаный шоколадный кейк с орехами и изюмом (450 руб.).

Постное меню в Yoko

Во время поста в ресторанах японской кухни Yoko (ул. Новый Арбат, д. 32) будут готовить постные сеты. В сет Midori (950 руб.) входит пикантный салат с битыми огурцами, ролл с авокадо, суши с маринованными грибами шиитаке и мини-спаржей, обжаренный творог тофу, овощи в темпуре и пшеничная лапша удон с овощами. В сете Akai (950 руб.) есть запеченная сладкая тыква, жареные грибы шиитаке с луком-порей и кунжутным маслом, салат из острой пекинской капусты, овощи в постном терияки соусе, овощной ролл, суши с авокадо и гункан с чукка-салатом. Сет Kiiro (1 600 руб.) хорош спринг-роллами с грибами и овощами, витаминным салатом из ростков сои, суши с молодым стручковым горошком и баклажанами в остро-сладком соусе. К каждому сету подобран суп — мисо с водорослями и тофу, тыквенный или гороховый. Для любителей сладкого в меню есть постные десерты — вишневый и абрикосовый пироги и ягодное желе.

Постное меню в «Ласточке»

В ресторане-теплоходе «Ласточка» (Лужнецкая наб., причал «Лужники. Северный») во время постного меню можно заказать следующие блюда: суперфуд салат с киноа и лаймовой заправкой, севиче из авокадо с бакинскими огурцами и копченым сыром тофу, суп «Пармантье» с черным трюфелем, тартар из помидоров, спаржи и авокадо с трюфельной заправкой, карпаччо из фенхеля с красным апельсином и фисташками, лепешку из нута «Чечина», панцанеллу по-флорентийски с овощами и чиабаттой, жареную савойскую капусту с луком и белыми грибами, салат с мини-шпинатом, ананасом «Су-вид» и орехами, салат с медовой заправкой и орехами, суп-пюре из зеленых овощей, лазаньетту с рагу из лесных грибов, пасту троффи AllaNorma с баклажанами, шарлотку из баклажанов по-сицилийски.

Постное меню в ресторане «Карлсон»

Карло Греку, шеф-повар ресторана «Карлсон», для постящихся ввел в меню следующие позиции: деревенский овощной салат с песто из укропа (370 руб.), морковный хумус с нутом и домашними гренками (370 руб.), теплый салат с авокадо, шпинатом и тофу (570 руб.), тофу с кунжутом Айсберг на гриле с кокосово-ореховым соусом (330 руб.), суп из лесных грибов (290 руб.), крем-суп из тыквы (330 руб.), ригатони по-сицилийски (570 руб.), гречневую лапшу с обжаренными овощами (590 руб.), жареный картофель с лесными грибами по-домашнему (590 руб.), пряный морковный пирог с мандариновым сорбе (430 руб.), кокосовый чиа с воздушной лавандой (430 руб.), запеченное яблоко с орехами, сухофруктами и мороженым из облепихи (430 руб.).

Постное меню в Food Embassy

Стараниями Юлии Высоцкой в Food Embassy (Проспект мира, д. 26, стр. 2) появились следующие позиции: оладьи из киноа и печеного батата (550 руб.), салат из двух видов чечевицы с томатами, кенийской фасолью и сыром Тофу (520 руб.), «двойной» крем-суп из запеченных баклажанов и сладкого перца (550 руб.), постный борщ (480 руб.), стейк из тыквы (450 руб.), теплый салат с копчеными баклажанами, цуккини и томатами (520 руб.), хрустящие морковь, пастернак и огурец с листьями корна, фризе и кресс-салата (420 руб.).

Постное меню в il FORNO

В период поста в итальянских ресторанах il Forno (ул. Неглинная, д. 8/10; ул. Остоженка, д. 3/14; Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 6) будет действовать специальное предложение из 25 блюд. Так, гости смогут заказать: карпаччо из артишоков (999 руб.), паштет из чечевицы с пикантной инжирной горчицей и сардинскими хлебными лепешками карасао (589 руб.), салат из печеных овощей с копченым тофу (549 руб.), капрезе с томатами (579 руб.), овощной бургер (649 руб.), пиццу на фирменном тесте с брокколи, спаржей, кенийской фасолью и тофу (799 руб.), суп из белой фасоли с артишоком (449 руб.), пасту орекьетте с овощами (589 руб.), ризотто с зеленым горохом и молодой спаржей (639 руб.), пиццу с лесными грибами и шпинатом (799 руб.) и поджаренную брускетту с сицилийской капонатой и перцем чили (399 руб.). Кроме этого, в постном меню il Forno представлено 2 вида безалкогольного испанского вина — Natureo Torres Muscat и Natureo Torres Rose (1 999 руб. / 0,75 мл).

Постное меню в Pаtе&Co

На период поста шеф-повар Pаte&Co (ул. Балчуг, д. 3/2) Виталий Ковалев ввел в меню: салат со щавелем и красным апельсином (540 руб.), мини баклажаны с кремом из пастернака (540 руб.), запеченную молодую морковь с киноа (440 руб.), эринги с картофелем (460 руб.), бургер с котлетой из нута и фирменным соусом (460 руб.), крем-суп из цветной капусты с артишоком (390 руб.), запеченный ананас с сорбетом из манго (390 руб.).

Пост в Zafferano

В Zafferano (Ходынский бульвар, д. 4) в разделе салатов появился микс из тыквы, сладких томатов, лука-порея с копченой грушей, который заправляется медово-мятной заправкой (450 руб.). Из полезной и богатой витаминами и микроэлементами свеклы готовят карпаччо с тофу (350 руб.), винегрет с вешенками (390 руб.) и даже котлеты (380 руб.), которые дополняют ореховым соусом. Ценителям интересных вкусов стоит попробовать пряный суп из печеной паприки (300 руб.), манты с овощами на пару (390 руб.) или гратен из батата с грибами (550 руб.)

Постное меню в «Сыроварне»