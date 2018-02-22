IKEA введет в меню веганский хот-дог

IKEA Food начала тестировать новое блюдо в меню — 100%-нтный веганский хот-дог Попробовать новинку уже можно в магазине компании в Швеции, в городе Мальмё.

«Окончательная версия веганского хот-дога будет представлена в IKEA в Европе в августе 2018 года», — говорится в официальном аккаунте шведского гипермаркета в Instagram.

По словам управляющего директора IKEA Food Майкла Ла Кур, которые приводит The Independent , ежегодно по всему миру рестораны IKEA посещают 660 млн человек, поэтому компания рассматривает «этот глобальный охват как возможность, а также ответственность за питание, полезное для людей и планеты».

Во сколько обойдется новинка клиентам, пока неизвестно, однако Кур уверяет, что хот-дог, созданный на основе ингредиентов растительного происхождения, будет продаваться по доступной цене.

Веганский хот-дог — не первый опыт создания растительной пиши мебельным гигантом родом из Швеции. Так, в 2015 году IKEA выпустила овощную версию знаменитых фрикаделек.