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IKEA введет в меню веганский хот-дог
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IKEA введет в меню веганский хот-дог 

Особое блюдо 22 февраля 2018
Фото: Особое блюдо
IKEA Food начала тестировать новое блюдо в меню — 100%-нтный веганский хот-дог  Попробовать новинку уже можно в магазине компании в Швеции, в городе Мальмё.
«Окончательная версия веганского хот-дога будет представлена в IKEA в Европе в августе 2018 года», — говорится в официальном аккаунте шведского гипермаркета в Instagram.
По словам управляющего директора IKEA Food Майкла Ла Кур, которые приводит The Independent, ежегодно по всему миру рестораны IKEA посещают 660 млн человек, поэтому компания рассматривает «этот глобальный охват как возможность, а также ответственность за питание, полезное для людей и планеты».
Во сколько обойдется новинка клиентам, пока неизвестно, однако Кур уверяет, что хот-дог, созданный на основе ингредиентов растительного происхождения, будет продаваться по доступной цене.
Веганский хот-дог — не первый опыт создания растительной пиши мебельным гигантом родом из Швеции. Так, в 2015 году IKEA выпустила овощную версию знаменитых фрикаделек.
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