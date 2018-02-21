Где вкусно поесть в Токио: 5 отличных мест

Для того, чтобы срочно купить билет в Токио, у нас есть целых 5 гастрономических причин.

Sukiyabashi Jiro Honten

Небольшой ресторанчик в районе Гинза основал Дзиро Оно — первый суши-мастер, которому Michelin дал три звезды. А это уже веский повод посетить Sukiyabashi Jiro Honten! Правда, для того чтобы в нем оказаться, придется пройти целый квест: найти нужный дом, а в нем — вход в метро, спуститься на платформу, повернуть налево, а потом направо. И вот вы у цели! Все меню — на японском, но, к счастью, заказ принимается только на напитки, а суши готовятся на усмотрение Мастера, поэтому обед здесь — каждый раз сюрприз! Hatsunezushi

В Hatsunezushi, помимо вкусного ужина, вас ждет целая лекция по искусству поедания суши! Хозяин заведения, Кацу Накадзи, не только покажет, из каких ингредиентов состоят блюда, и на ваших глазах приготовит несколько сетов, но и расскажет, как максимально насладиться всей гаммой вкусов. Спойлер: получив свое долгожданное суши из рук шефа (тут принято есть без приборов и посуды), нужно поместить его в рот так, чтобы рыба оказалась на языке, а рис наверху. Все, как советовал кот Матроскин! Sushi Mizutani

Некоторые критики считают заведение шефа Мидзутани лучшим суши-рестораном в мире! Что же в нем такого особенного? Ответ прост: все, начиная от свежести продуктов и заканчивая качеством сервиса, безупречно. Обед в Sushi Mizutani длится около часа: за это время вы успеете попробовать 8 сашими, 16 суши, съесть омлет и запить все это превосходным саке. Звучит идеально, правда? Narisawa

Если хочется экзотики, то вам прямая дорога в Narisawa. Знатоки отмечают, что по манере подачи ресторан напоминает скорее европейское заведение, чем японское, но пусть это вас не смущает. Блюда тут очень необычные: суп из морской змеи, хлеб из луговых цветов, сашими из акулы и закуски из побегов молодых деревьев. Как и в большинстве японских ресторанов, меню в заведении сезонное, а ингредиенты местные. Рыбный рынок Цукидзи

Самая аутентичная японская кухня поджидает вас вовсе не в ресторане, а на рыбном рынке Цукидзи. Правда, чтобы попасть туда, придется встать с первыми лучами солнца: рынок открывается в 5 утра и закрывается к часу дня. Заведений тут не сосчитать, можете выбирать любое — не ошибетесь. Но наш совет: смело идите в самое непритязательное. Это как раз тот случай, когда внешний вид кафе никак не отражается на качестве блюд.