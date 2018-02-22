Новый ресторан «Рыба моя» открылся в Москве

Новый ресторан под названием "Рыба моя" открылся на 1-й Тверской Ямской улице. Это восьмой по счету ресторанный проект холдинга Perelman People, разрушающий стереотип о том, что морепродукты — это дорогое удовольствие.

Бренд-шеф Perelman People Дмитрий Париков определил концепцию и стандарты кухни, а шеф-повар Владимир Девятайкин, который успел продемонстрировать собственные кулинарные таланты в Gastronomica Fish, открывавшего Beer&Brut, I Like Grill и I Like Bar 2.0, будет отвечать за конкретное воплощение.

Акцент в меню сделан на лобстера, осьминога, дикой рыбы собственного улова и устриц. Вокруг дикой рыбы выстраивается главный сюжет, ее добывают в Марокко и дважды в неделю доставляют специальным рейсом. В "Рыбе моей можно попробовать сибас на гриле, в карпаччо или в тартаре, морской черт в виде стейка или из печи с соусом биск и овощами, пагр — на крудо, севиче или мангале, сан пьер — на сковороде, морской ерш — в пасте или супе, тюрбо — на барбекю или в духовке с белым вином и прованскими травами, барабульку — целиком на углях.

Цены при этом будут указаны не за граммы, как это обычно бывает с деликатесными сортами, а за целиковую тушку. Таким образом, можно взять одну рыбу, выбрать несколько способов приготовления и, получив пару-тройку блюд, оценивать ее во всей красе и многообразии.

Владельцы ресторана обещают, что в свежести рыбы сомневаться не придется. А готовить ее будут благодаря Big Green Egg — еще одному козырю "Рыбы моей", служащему одновременно и грилем, и пароваркой, и коптильней, и печкой, и тандыром и позволяющему сохранить все полезные свойства рыбы, не пересушив ее и оставив безукоризненно сочной.

Тем, кто не хочет рыбу целиком, предложат ее в виде филе с гарнирами: пагра подают с овощным соте, морского черта — с картофельным кремом и маслом белого трюфеля, Сан Пьера — со спаржей и сливочным соусом, а тюрбо — с карпаччо из цветной капусты.

Что касается лобстеров, ассортимент которых пополняется благодаря партнерской программе с производителем омаров в ОАЭ, то по традиции его либо отварят, либо отправят на гриль. Можно и заказать блюда с ним же в главной роли: это может быть Термидор, спагетти с лобстером и сливочным соусом биск, салат с лобстером либо же лобстер-сет на двоих, в котором есть все, что требуется постигающему омаровые азы: суп Чаудер, микс-салат с медово-горчичной заправкой, паста с соусом биск и лобстером на гриле и два бокала игристого.

У осьминога — тоже собственный импорт и прямая поставка из Перу. И все же начинать лучше всего с устриц. Из лосося с Фарерских островов блюд тоже "море". Это и карпаччо в компании зерен горчицы, кунжута и лимонного сока, и тартар, и крудо, и лосось на гриле Green Egg.

В "Рыбе моей" чтут и локальные российские продукты, отдавая им целый раздел: здесь будет и омуль холодного копчения, и форелевая икра без консервантов из Карелии, а также щучья, паюсная и осетровая астраханская. Конечно же, не обойдется без крымских мидий в винно-чесночном соусе.

В качестве комплимента к любому блюду подадут домашнюю фокаччу, а еще разольют воду, причем совершенно бесплатно и в неограниченном количестве, а в первый месяц после открытия обещают и бокал игристого каждому зашедшему.

Для тех, кто не очень любит рыбу, есть раздел Мясо Мясо Мясо, собравший все хиты, сделавшие имя предыдущим ресторанам Perelman People: здесь и фирменный паштет из печени кролика из I Like Wine на Покровке, и блюдо-старожил дебютного I Like Bar на Шаболовке — медальоны из телячьей вырезки с хрустящим картофелем, и салат с ростбифом и рукколой.

Особого внимания заслуживают десерты — заслуга Ильи Апета, стажировавшегося у щвейцаро-французского шеф-кондитера с 20-летним стажем Давида Колера. Например, камни на основе бисквита, ягодного соуса и шоколадного мусса и ракушка с жемчугом из белого шоколада образуют "Жемчужину у моря", а "Домино" складывается из пяти мини-десертов с начинкой из крема, малинового ганаша и брауни, выложенных в форме "рыбы" — одного из возможных окончаний всеми любимой настольной игры.

За барной стойкой стоит Стас Киреев из необистро "Голодный — злой". Он и составил в "Рыбе моей" карту коктейлей с уклоном в Латино и Гавайи, отвечающую настроению экзотической рыбалки. Все напитки — легкие и длинные, как того требуют современные моды — условно делятся на "Raw" и "Grill". Винная карта — заслуга шеф-сомелье Елены Лебедевой , которая мудрить не стала и предпочла всяким хитросплетениям и выкрутасам классическую подачу без всяких делений на группы по вкусовой стилистике.

Над интерьером ресторана работал дизайнер бюро Владимира Перельмана I Like Design Максим Штода и Евгений Пожарский. Летом они обещают веранду на 150 посадочных мест с гигантскими экранами для грядущего чемпионата мира по футболу 2018 и аквариумами с сотнями живых лобстеров.

Официанты будут в форме, сшитой Sorry, I’m Not, а этот российский бренд — главный по cамоиронии и юмору на фэшн-радарах. Дополнять все это будет живая музыка. Новый ресторан расположился на 1-й Тверской-Ямской улице, 21.