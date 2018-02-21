Где поужинать 23 февраля: 5 ресторанов на любой вкус

Что может быть лучше, чем проведенный вместе с любимым человеком вечер? И если вы не хотите ломать голову по поводу подарка на 23 февраля, то просто пригласите его в ресторан. Только не забудьте забронировать столик заранее! Те места, которые мы рекомендуем, заполнены даже в обычные будние дни.

Рестораны, которые включены в нашу подборку, абсолютно разные по стоимости, и рассчитаны на посетителей с разными предпочтениями в пище, но мы совершенно точно гарантируем, что еда в каждом из них не оставит вас и вашего мужчину равнодушными. Mollusca

Ресторан Mollusca — новое место на карте Москвы. Он открылся всего три недели назад, и уже является фаворитом на Патриках. Всего, в ресторане, 38 посадочных мест.

На вид, довольно маленькое, но очень уютное пространство, где вас встретит сам хозяин заведения, и порекомендует, что именно вам заказать из меню.

Если вы и ваш мужчина любите пиво и вкусную еду, вам однозначно сюда. И даже, если вы не пьете пиво, стоит все равно заглянуть, хотя бы ради еды. Вся концепция строится вокруг основного продукта — мидий. В меню представлено 27 вариаций этого блюда в авторском исполнении: с карри и кокосом, с соусом блю чиз, мидии том-ям, а также с трюфелем и сливками.

Кроме мидий, в ресторане подаются закуски, супы, итальянская паста и горячие блюда из крабов, креветок, гребешков и других морепродуктов.

Шеф-поваром Mollusca стал потомственный шеф и ресторатор из Лигурии (Италия) — Джанмария Сапия. В баре Mollusca 16 пивных кранов и более 200 наименований бутылочного пива из разных стран мира. Средний чек составляет 1500 — 2000 руб. на человека. Ресторан РГО

ресторане Русское Географическое Общество атмосфера отличная от той, что мы описали выше. Только интерьеры ресторана уже обязывают одеться красиво, но и вечер праздничного дня, согласитесь, можно провести изысканно.

Несмотря на то, что внутри ресторан выглядит торжественно и грандиозно, цены в меню вас приятно удивят.

Здесь вы можете попробовать блюда из авторское меню русской кухни, основной мотив которого — неожиданно динамичные вкусы и сочетания продуктов, к которым привык любой русский человек. ГОСТовские рецепты в современной интерпретации. Peshi

Ресторан Peshi находится в самом центре столицы. Панорамные окна с видом на Исторический музей и Кремль заставят вас забыть о еде, пока вы будете ожидать ее приготовления. Судя по названию, можно сразу определить, что именно вы сможете поесть в полной мере в этом месте. Если ваш мужчина любит морепродукты, блюда в меню удивят его своим разнообразием.

Ресторан Peshi не самое дорогое место в Москве, но тем не менее, приготовьтесь оставить кругленькую сумму за красивый ужин, средний чек составляет 5000 рублей. Sax and Parole

Ресторан, за которым закрепилось звание вкусного и душевного с первых дней существования в Москве.

Действительно, интерьер ресторана располагает к душевным беседам, а еда, к тому, чтобы возвращаться вновь и вновь. Удобное расположение ресторана, позволит вам легко добраться до него, а после ужина вы сможете прогуляться по милым улочкам Москвы, что так любимы в любое время года.

Если ваш мужчина не веган, ему скорее всего понравятся: голень ягненка, стейки, бургеры, запеченная рыба. Стоит обратить внимание именно на эти блюда. Хотя, меню ресторана довольно обширное, и очень вкусное. Средний чек от 2500 рублей. Selfie

Один из проетов White Rabbit Family, ресторан расположилсяв ТДЦ «Новинский». Открытая кухня, спроектированная итальянским дизайнером, стала своеобразным гастрономическим театром, а интерьер гостеприимно встречает посетителей.

Акцент в меню сделан на отечественных продуктах, география поставщиков охватывает около 15 регионов России. Меню предлагает несколько сетов, в том числе трюфельный, морепродукты, закуски («хамон» из конины, утиный паштет, розовая сахалинская креветка), салаты, супы, рыбу и мясо вискусном исполнении поваров. Средний чек — 3000 рублей.