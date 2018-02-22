12 современных правил для питья вина

Они помогут вам если и не стать экспертом, то уж точно разбираться в том, чего делать не стоит.

1. Не бойтесь оставлять красное вино в холодильнике

Когда вино нагревается, его вкус становится более живым, однако если оно будет горячим, то ощущения могут испортится.

2. Белые вина не должны быть слишком холодными

Как правило, белые вина пьют холодными, но охлаждать их слишком сильно тоже не нужно. Только дешевое белое вино может позволить себе быть слишком холодным, так как холод притупляет вкус.

3. Попробуйте выпить вино из бокала для коньяка

Постоянно, конечно, так делать не стоит. Но чтобы распробовать вкус вина, его нужно хорошенько раскрутить, а это удобнее сделать в широком коньячном бокале.

4. Помните, сомелье в своём большинстве, это не элита, которую показывают в кино

Забудьте всё, что слышали о них раньше. Сомелье в ресторанах нужны для того, чтобы помочь вам. Как правило, это очень гостеприимные люди, которые хотят поделиться с вами своими знаниями и радостью.

5. Не думайте, что знаете о том, какой вкус у вашего любимого вина

Чем больше вы знаете о вине, тем меньше вы о нём знаете. Вкус от одного и того же сорта винограда будет отличаться в зависимости от того, где он выращен. Здесь играет роль на какой почве сажают виноградники, климат, а также то, как виноград собирают, обрабатывают и делают вино.

6. Не сбрасывайте со счетов винные приложения

Они помогут найти подходящее вино, чтобы подарить другу, порекомендуют подборку из продуктов питания, найдут места продажи и даже сохранят дегустационные заметки.

7. Блюда, которую вы едите вместе с вином, не должны быть обычными

Хорошее вино всегда идёт в паре с хорошей едой. Поэтому в классических сочетаниях «мясо к красному вину», «рыба — к белому», порой, нет смысла. Существуют фантастические красные вина, которые можно пить с рыбой и белые вина, которые подойдут к красному мясу.

8. Если хотите составить полное представление о вине, не полагайтесь на образцы

В настоящее время дегустации в моде, но если вы ищете для себя нового фаворита среди вин, то один глоток ничего сможет рассказать о нём. Одна проба вина — как один кадр из фильма.

9. Не бойтесь покупать вино с винтовой крышкой

На самом деле, они совсем неплохие! Конечно, в открытии пробки есть своя доля пышности, но винтовые крышки идеально подходят для молодых вин. Причем большинство вин в мире — свежие, которые сделаны не больше одного-двух лет назад, которые могут не портиться из-за отсутствия в бутылке дубовой пробки.

10. Не ждите особого случая для вина

В Италии или Франции вино пьют просто так вместе с едой каждый день. Сейчас можно увидеть, как люди пьют вино на музыкальных или кулинарных фестивалях и даже во время шопинга.

11. Не игнорируйте местные вина

Ничего страшного, если ваше вино не было создано из сортов французского винограда. У людей сложился стереотип, что напиток, созданный в Крыму или на Кубани, заведомо хуже, чем сделанный в живописных местах Бордо. А это не так: в последнее время отечественные виноделы резко повысили качество продукта.

12. Хорошее вино может успокаивать

Вино не должно быть интеллектуальным напитком. Оно призвано делать людей более расслабленными и дать им поговорить о своей жизни, используя напиток как особый канал для идей. И конечно же, чтобы чокаться своими бокалами! None