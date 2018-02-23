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Названа сумма среднего чека в ресторанах на праздники
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Названа сумма среднего чека в ресторанах на праздники 

Агентство «Москва» 23 февраля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Средний чек в кафе и ресторанах Московской области 23 февраля 2018 г. составит 2 тыс. 300 руб. на одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.
«Всего на территории региона на данный момент функционирует 3 тыс. 316 кафе, 457 баров, 959 ресторанов, 302 столовые, 201 закусочная, 195 буфетов. В кафе и ресторанах региона на время праздников будут действовать праздничные акции и специальные меню, скидки на бар и отдельные позиции меню от 10% до 20%. Мы прогнозируем, что средний чек ко Дню защитника Отечества в предприятиях общественного питания Подмосковья составит в среднем 2 тыс. 300 руб. на человека»,
— приводятся в сообщении слова В. Посаженникова.
Он также отметил, что многие рестораны, кафе и бары Подмосковья устроят тематический день в стиле Советской армии — официанты будут одеты в военную или военно-морскую форму, в меню будут представлены разнообразные мясные блюда, закуски в виде сала с бородинским хлебом и солений и специальные мужские коктейли. Некоторые блюда будут украшены символикой 23 февраля.
«Говоря о бытовых услугах, во многих парикмахерских Московской области на 23 февраля ветераны Великой Отечественной войны будут обслуживаться бесплатно или с 50% скидкой. Также будут действовать скидки от 20% до 50% для всех мужчин. При желании в парикмахерских и салонах красоты можно будет приобрести подарочные сертификаты на парикмахерские услуги»,
— добавил В. Посаженников.
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