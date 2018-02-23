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В Москве пройдет фестиваль «Средиземное море. Еда и любовь»
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В Москве пройдет фестиваль-ярмарка «Средиземное море. Еда и любовь» 

Kitchenmag 23 февраля 2018
Фото: pixabay.com
В праздничные выходные с 9 по 11 марта на Хлебозаводе №9 пройдет весенний фестиваль-ярмарка "Средиземное море. Еда и любовь".
Как сообщают наши коллеги из Menu, на этот раз фестиваль и все его гастрономические, образовательные и развлекательные мероприятия посвящены Средиземноморью — культуре разных стран и народов, их традициям и, конечно же, кухне.
В рамках образовательной программы пройдут лекции по культуре и искусству, лекция про ГМО (для всех ориентированных на правильное питание), несколько уроков иностранных языков, винные дегустации, кулинарные мастер-классы и много интерактивных викторин. Программа будет доступна на сайте проекта. Вход свободный. Участие в мероприятиях бесплатное.
Даты: 9-11 марта
Время: с 11:00 до 21:00 все три дня  Адрес: Хлебозавод №9, пространство "Бойлерная" (прямо около парковки), Новодмитровская, 1, метро Дмитровская.
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