Топ ресторанов с лучшими стейками

Пока все призывают тебя поститься и выбирать в ресторанах блюда из капусты и салата, мы решили пойти против системы! Поэтому рассказываем о местах, где можно найти самое брутальное меню, чтобы попробовать настоящие стейки, ягненка на вертеле и изысканные тартары. Если не хочется ограничивать себя, зачем это делать?

Мясной ресторан «45°/60°»

Где по-настоящему ценят мясо

Трепетное отношение к стейкам — так можно охарактеризовать концепцию ресторана «45°/60°». Еще бы! Уже в самом названии заведения определили идеальные температурные границы прожарки мяса: 45° — blue rare, 60° — medium. Плюс уважения месту добавляет профессиональная команда во главе с крутым шеф-поваром Владимиром Климовым и заботливыми официантами, которые готовы рассказать о мясе все и даже больше! А рассказывать действительно есть о чем.

В обширном меню, помимо закусок, основных блюд и десертов, красуется сразу три разновидности мяса: сухого вызревания (от 30 до 60 дней), зернового и травяного откормов. Что из этого выбрать? Стейки сухого вызревания дороже, но имеют более выраженный вкус мяса; зерновой откорм сочнее, а вот травяной — пока непопулярный у нас — заметно менее жирный, но по вкусу практически не отличается от традиционных и, что более приятно, более демократичен по цене.

Так что с энтузиазмом советуем попробовать стриплойн травяного откорма с зеленым айоли (900 руб.), к нему выбрать бокал красного сухого, а на десерт (шиковать так шиковать!) «Наполеон» (450 руб.) — он здесь пользуется особым спросом.

«Праймбиф бар» на Усачевском рынке

Где подешевле

Что нужно, чтобы попробовать качественный стейк и при этом не платить за него астрономические деньги? Думать, как настоящий ресторатор! Он-то знает, что за блюдами из мяса можно идти не в роскошный общепит, а напрямую к поставщикам. Так, обновленный и недавно открытый «Праймбиф бар» на Усачевском рынке предлагает широкий выбор мяса, которое с удовольствием покупают не только гости заведения, но и рестораны.

Кроме того, местный колоритный шеф с огромной бородой и татуировками может приготовить любые стейки названной тобой прожарки или заботливо сделает самые разные блюда из мяса.

Особенно советуем попробовать стейк пиканья с кускусом и блю-чизом (550 руб.) и нежное карпаччо из стриплойна (390 руб.) или тартар в кости (390 руб.). А настоящий вау-эффект произведет оссобуко, топленное в пиве (350 руб.). Что это? Приходи в «Праймбиф», чтобы узнать, ведь это нужно видеть лично!

Ресторан «Бочка»

Где традиционно

Популярные рибаи, тартары и карпаччо — это все, конечно, хорошо. Но что делать тем, кто хочет чего-то более основательного? Можно, например, попробовать императорскую котлету или жиго ягненка весом в один килограмм в ресторане «Бочка». Деревянные сваи, красные стены, приглушенный свет и почти мистическая атмосфера — обстановка средневековья царит в этом месте. Но, несмотря на свою кажущуюся брутальность, заведение расположилось в модном районе Трехгорной мануфактуры, отчего собирает в своих стенах самую разную публику.

Особенно любят приходить сюда целыми семьями и рассаживаться у большого камина или мангала, на котором прямо перед гостями готовят все увесистые мясные блюда. Делают их на большие компании, а для индивидуалистов шеф-повар Андрей Деллос придумал каждый будний день запекать на вертеле разные виды мяса.

Во вторник, например, молодого ягненка с домашней аджикой (1575 руб.), а в четверг — поросенка с соусом из сухофруктов (1650 руб.).

Конечно, стейкам тоже уделили внимание. На том же мангале готовят 12 разных видов блюда. Среди них особенно ценится нежный Нью-Йорк стрип стейк (2500 руб.) и пиканья (840 руб.) с ярко выраженным говяжьим вкусом.

Ресторан Il Forno

Где полегче

Заботишься о фигуре и предпочитаешь тяжелым мясным блюдам менее калорийную альтернативу? Идеальный вариант — куриная грудка, но, согласись, она слишком быстро надоедает. Ее новое прочтение можно искать в ресторане Il Forno, где главенствует традиционная итальянская кухня.

Благодаря искусному бренд-шефу Алексею Беседину во всех блюдах здесь читается легкость вкусов и яркие пряные оттенки. Это и отражено в тальяте из куриной грудки (850 руб.), которую дополняют кенийская фасоль, спаржа, цукини, а пряный вкус блюду дарит горчичный соус.

Хотя даже говядину тут готовят на специальном аргентинском щадящем гриле, а значит, смело можешь заказывать стейки на кости, рибай и другие виды мяса, не переживая за формы. Главное — не переборщи с десертами! Впрочем, если ты зашла в Il Forno на Неглинной, набранные калории можно потратить максимально быстро. Достаточно после ужина забежать за покупками в ЦУМ , который расположился прямо напротив ресторана.

К слову, в Москве есть еще два ресторана Il Forno: на Кутузовском проспекте и на Остоженке. Меню везде практически не различается, а интерьер простой, гармоничный, как и любят в Италии, — со светлой мебелью, кирпичными стенами и уютным, мягким освещением.