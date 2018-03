Открылся винный бар Wine Happens

Тимур Абузяров повзрослел: взялся за виноПервый проект Тимура был Beer Happens — гастропаб, где он реализовал идею beer pairing.

В Wine Happens блюда и винная карта идут рука об руку: ресторан задуман по принципу wine pairing — сочетание гастрономии с винной картой. Винную карту для проекта создавала Ксения Карпенко. Гостям предлагают около двухсот позиций по бутылкам (от 1700 рублей) и примерно двадцать — по бокалам (от 350 рублей): на первый план выдвинуты белые и игристые вина — ресторан с морепродуктами, как никак, но красные, естественно, тоже не забыты. География широка: от США до Австралии, от Германии и Австрии до Израиля и Люксембурга, от Португалии до Грузии или России. Каждую неделю в Wine Happens планируют открывать несколько премиальных бутылок, чтобы у гостей была возможность попробовать их. В меню Тимур Абузяров основное внимание уделил морепродуктам: устрицы из Японии, тартар из тунца с авокадо и зефиром из лайма, карпаччо из морского гребешка с маринованной хурмой, салат из камчатского краба и тайского манго, морской еж. Гости смогут попробовать ризотто с карпаччо из креветок, клубникой и апельсином, дальневосточную камбалу с молодым шпинатом, грибами эноки и соусом из мидий или морского гребешка с кремом из печеной цветной капусты и сморчками. Но не только дарами моря жива кухня Wine Happens. Утиная грудка с кремом из топинамбура и чечевицей, томленые говяжьи щечки с пюре из яблока и овощами, фланк-стейк с парментье из батата и рагу из овощей с полбой — «мясную» тему не обошли стороной.

Москва, ул. Садовая-Кудринская 32, стр. 1+7 (495) 347-30-01