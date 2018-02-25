Самые странные точки общепита Москвы

Редакция исследует самые странные точки общепита Москвы, в которых можно нарваться на удивительных людей и веселые приключения. Спешим поделиться информацией об африканских блюдах для техно-марафонцев, коммунистах Кореи, рейдерах в сари, кабачке со слайд-трубой и свингерах на обеде.

«Аддис Абеба»

Земляной Вал, 6

За неуклюжей входной дверью (явно отвоеванной у какого-нибудь спившегося владельца списанного в утиль ларька) притаился фрагмент Эфиопии. Хозяйничает тут дородная черная женщина с улыбкой Моны Лизы, к потолку концептуально прибита шкура зебры, из звуковых колонок выплескивается зажигательный афробит. Кухня соответствующая — экзотическая острейшая. Любое блюдо напоминает жареную аджику.

Публика же в «АА» отнюдь не ну нубийских кровей: дальний зал в день визита SNC облюбовала под юбилей группа гранд-дам с кремовыми тортиками из соседней кулинарии. В большом зале отвисали бородатые студенты философского. В общем, люди как люди. Более интересный народец стягивается сюда по утрам на выходных: редакции достоверно известно, что в «Абебу» заваливаются продышаться завсегдатаи «Родни» и иных техно-клубов. Интересно, как ребята с обостренными рецепторами осиливают ядреную кухню? Вопрос вопросов…

Выдержка из меню

«Миссир уот — блюдо готовится из зерен чечевицы и считается средством, увеличивающим мужскую силу. Подается с инжерой — 380 руб.».

«Корё»

Орджоникидзе, 11, стр. 9

Адоватый азиатский коммунизм в окрестностях Ленинского проспекта. В центре воображаемой пентаграммы (на концах которой — Колледж сферы услуг, фэшн-шоп «Невероятная коллекция», израильская клиника для импотентов, библиотека и дом-коммуна, спроектированный организацией «Главтуз») расположился северокорейский — да-да — государственный ресторан «Корё». По тихим помещениям снуют официантки корейской наружности — гражданки КНДР разносят слабоалкогольный лонг-айленд, перченое мясо, шкварчащие листья папоротника и иные радости национального стола. За пущую атмосферность отвечает телевизор. На экране парады воинов чучхе сменяют орущие пионерские отряды. По уровню вовлеченности в тоталитарно-советский стиль с «Корё» в Москве может соперничать только один ресторан — «Верасы» при посольстве Беларуси. Там тоже стоит телевизор с пионерами. Но, впрочем, это уже совсем другая история.

Выдержка из меню

«Жареные корни подорожника — 370 руб. Окорочка лягушки в па— нировке — 440 руб.».

Satva

Куусинена, 19а

Кришнаитская вег-кафешка, потеснившая ресторанчик при центре Всероссийского общества слепых. За что ж вы так незрячих?

Выйти на след ведических едоков можно и без точной карты, достаточно оказаться в окрестностях станции «Полежаевская» ближе к вечеру. Тут гарантированно будут кучковаться просветленные люди в одеждах в пол — они здесь, чтобы поесть в Satva. Следуйте за человечками в сари — и придете по адресу. В теплое время года с ними же можно потанцевать — эти же люди регулярно водят хороводы в близлежащей березовой роще. Поели — и в пляс…

Повара заведения заявляют, что готовят по рецептам тысячелетней давности. Интересные дела. Что тогда делают в меню «Цезарь», «Наполеон» и чизкейки? Интересные, яростно ведические окормления…

Выдержка из меню

«Торт бисквитный со сливками — 500 руб. Салат слоеный «Шуба» — 130 руб.»

Арт-кафе «Рукав»

Земляной Вал, 59, стр. 2

Едальня при мастерской народного художника РФ Александра Иулиановича Рукавишника для негурманов (кухня простая европейская, не шедевр) и натур утонченного свойства. Творческая атмосфера сшибает прямо на входе: к ступеням прибиты симпатичные женские туфли. Попасть внутрь можно двумя способами: чинно спуститься по красной винтовой лестнице или скатиться по трубе, как в аквапарке (не разгоняйтесь — вылетите прямо на стол). В центре за роялем восседает пианист, вскидывающий локоны. Интерьер напоминает детскую мальчика, перечитавшего «Остров сокровищ»: настоящий катер под потолком, томики поэзии. И повсюду — плюс-сайз-скульптуры женщин с обмотанными головами. Видимо, художнику важнее тело.

Выдержка из меню

«Шея быка козлобородника — 1300 руб. Запеченная картофельная кожура — 300 руб.».

Свингер-ланч-кафе

Большая Черемушкинская, 1

Столичные развратники, обменивающиеся в постели супругами, предпочитают наводить мосты дружбы в интернете. Но есть и исключение — неприметное кафе «Суши Тун», расположившееся в ТЦ «РИО». Тут знакомятся в реальном режиме. Устроители-сводники агитируют на форумах в сети: «нет времени шерстить бесконечные анкеты одиночеров? Айда к нам! Персонал и обычные посетители не в теме, маркером для своих являются очки на голове». Таким образом, увидев у пары, мужчины или девушки окуляры, ищущий свингер может начинать знакомство. Итог: в кафе идет постоянная движуха — обычные «покупашки» чувствуют, что вокруг происходит НЕЧТО. Они буквально скрипят мозгами, силясь понять, что за ерунда, но выяснить не могут. В то же время энтузиасты содомии (все среднестрашные на вид) активно пересаживаются за соседние столики и начинают крутить романы.

Выдержка из меню

Обыкновенная история из сетевого кафе: «Роллы с авокадо, феттучини с курицей, салат + суп + горячее».