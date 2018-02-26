Факты, которые вы, возможно, не знали о шардоне

Несмотря на то, любите вы или ненавидите шардоне, избежать его вам не удастся. Свадьба? Шардоне. Самолёт? Шардоне. Захотелось шабли? Шардоне. Оценка эффективности работы с начальником? Шардоне! До и после.

Шардоне стало популярным относительно недавно О шардоне часто говорят плохо, обобщая его со всеми белыми винами. В 80-х и 90-х годах пришёлся пик популярности белого вина, рынок наполнила некачественная продукция. Даже появилась аббревиатура ABC — «Anything but Chardonnay» — «Всё что угодно, только не шардоне». И все же, это великий сорт. И вот почему…

В 1976 году небольшая калифорнийская винодельня победила на конкурсе вин во Франции (об этих событиях рассказывается в фильме Bottle Shock), после чего шардоне стало одним из самых известных вин в мире. Посадка виноградников этого сорта в Калифорнии увеличилась на 1000 процентов, с аналогичными показателями на мировом уровне — более 1,6 миллионов гектаров. Неплохо для винограда, которое долго время считался аутсайдером винного мира. Кстати, до 1960-х годов этот сорт винограда выращивали преимущественно в Бургундии. Остальному миру до него не было дела. Шардоне очень важно для пузырьков

Если вы любите шампанское, то вы любите шардоне. Он является одним из трёх сортов винограда, наряду с пино нуар и пино менье, которые используются для создания игристого вина. Шампанское, которое на 100 процентов изготавливается из шардоне, называется blanc de blanc, буквально «белый цвет белого цвета». Обычно оно стоит дороже, чем другие виды игристого напитка, сочетающие в себе шардоне и другие сорта пино. Его мягкость позволяет хорошо воспринимать вкус

Естественный аромат шардоне — мягкий и простой, некоторые даже могут назвать скучным. Он обладает способностью впитывать в себя ароматы всего винодельческого процесса, предоставляя виноделам множество вариантов при его создании. Поэтому шардоне идеально подходит для ферментации и хранения в дубовых бочках, которые значительно усиливают его вкус. Если сравнивать вина с Людми Икс, то шардоне был бы Роуг: он поглощает любые вкусы, с которыми сталкивается. Дуб нужен не всегда

Американцы решили делать дубовый шардоне, после того, как попробовали мягкую дубовую версию из Франции. После того, как французы оказались немного за бортом, они начали производить густые вина, которые были больше похожи на ириски или пина-коладу. Сегодня их достаточно много на полках для тех, кто предпочитает более чёткий и чистый напиток, рядом с шардоне с кокосовым ароматизатором. Это вино знаменитостей

Шардоне относится к роду пино Аланис Мориссетт однажды спела о чёрной мухе в её шардоне, но она не единственная знаменитость, кто ссылался на это вино. Звёзды от Курта Рассела до великого Джеффа Гордона выпустили свои собственные марки шардоне. Есть даже телевизионные шоу, в которых упоминается бренд шардоне, в том числе телесериал «Аббатство Даунтон» и реалити-шоу Duck Dynasty.

Те, кто предпочитают пино нуар шардоне удивятся, когда узнают, что эти сорта такие же близкие родственники как Люк Скайокер и принцесса Лея. Истоки шардоне неясны, но благодаря тестированию ДНК удалось определить, что одним из его родителей является хорватская лоза gouais blanc. Первая документальная запись о Шардоне сохранилась от монашеского ордена цистерцианцев с 1330 года. Шардоне может быть по-настоящему дорогим

Кроме Шато д'Икем — сладкого десертного вина из Бордо, бутылка которого продавалась за 177 тысяч долларов, четыре самых дорогих бутылки белого вина, когда либо проданных, были сделаны из шардоне. По цене от тысячи до шести тысяч долларов за бутылку можно приобрести версии из французской Бургундии — родины шардоне. Но не обязательно состоять в одном проценте счастливчиков, которые могут наслаждаться этими винами. Существует много других примеров мирового класса, таких как Grand Cru белое из Бургундии. Его цена составляет от 50 до 100 долларов.