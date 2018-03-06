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Фестиваль «Мос/еда!» развернется сразу на нескольких площадках в районе
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Фестиваль «Мос/еда!» развернется сразу на нескольких площадках в районе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 6 марта 2018
Фото: Борисовские пруды
Масштабный продовольственный фестиваль «Мос/еда!» будет ждать жителей района Орехово-Борисово Северное уже в следующие выходные, 17 и 18 марта. Информация об этом появилась на портале «Московские сезоны».
Здесь каждый желающий сможет приобрести свежие овощи, фрукты, молочные и мясные продукты более чем из 25 регионов страны. Так, например, в фестивале примет участие Калужская область, Алтайский край, Республика Армения и Пенза. Полный перечень продукции и группы товаров можно увидеть на официальном портале «Московских сезонов».
В районе Орехово-Борисово Северное будут работать сразу двенадцать площадок: на Ореховом бульваре, улице Маршала Захарова и Борисовском и Шипиловском проездах. В первый день они начнут принимать гостей с 17:00, а 18 марта откроются с 8:00 и проработают до 20:00. Подробную информацию о местах и времени проведения можно найти на официальном портале «Московские сезоны».
Фото: Фестиваль московских ярмарок «Мос/еда»
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