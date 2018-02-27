Что есть в Великий пост в московских ресторанах

Продолжаем обзор самых вкусных постных предложений в московских ресторанах.

Даже наши любимые мясные рестораны не обходятся без постного меню. В Torro Grill до 4 апреля не только стейки, но и суп-капучино из грибов с ароматом трюфеля (320 руб.), бургер с жареным на гриле портобелло, томатами и шпинатом (550 руб.), вегетарианский бургер в пшеничной лепешке с авокадо и вялеными томатами (490 руб.), брускетта с жареными грибами портобелло, бальзамиком и гуакамоле (490 руб.) и прочие вкусности для тех, кто постиг дзен отказался от мяса.

За основу рациона в Великий пост в ресторане Юлии Высоцкой Carne/Vino взяли блюда и продукты Юго-Восточной Азии — колоритные, яркие, пикантные и даже острые. Ну и обязательно сытные, а то как же? Хедлайнеры меню — ароматный веганский Том Ям (420 руб.) и зеленое карри (490 руб.), сервированное жасминовым рисом со сладким перцем и цуккини. Оба блюда шеф готовит на кокосовом молоке.

Шеф-повар ресторана «Фаренгейт» Виктор Титов умеет заинтриговать. Как вам, например, гребешки из нутового хлеба (940 руб.) или нутовый мильфей за 480? Звучит хорошо, а на вкус еще лучше: проверьте сами. Заодно «Инстграм» новыми снимками пополните!

В ресторанах ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ пост предлагают проводить по-гречески. В меню сплошные солнечные специалитеты, названия которых звучат как музыка. Например, Мелидзана (350 руб.) — икра из баклажанов на гриле, подается с гриссини, Псити Агинара (420 руб.), жареные артишоки с оливковой пастой или Хтаподи Ксидато (480 руб.), маринованный осьминог с оливковым маслом.

Пост в «Техникуме» на редкость демократичный — большинство блюд в меню стоят не дороже 300 рублей. Это и маринованные перцы с соусом ромеско, и хумус, и баба гануш, и брускетты с авокадо или с помидорами и базиликом. Ненамного дороже фирменные капусты Виталия Истомина — цветная с кешью и кунжутной заправкой и брокколи в соево-кунжутном соусе. Не зря шеф весь год утверждал, что «не надо портить овощи протеином!»

Постное меню SimpleWine&Bar навеяно путешествиями. Азиатская основа: лапша, тофу, пряная капуста, смешана здесь с Ближним Востоком. Из недавней поездки в Эмираты шеф-повар Павел Анненков привез целый ящик пряностей, например, сушеный черный лимон, черный кумин и пудру из манго. Они как раз и пошли в дело, добавили новых красок знакомым блюдам. Получилось интересно и небанально!

Какой же грузинский ресторан без кутабов и хинкали?! Шеф-повар «Ткемали» об этом точно знает, поэтому приготовил их с грибами (150 руб.), а в хинкали добавил еще и картофель (250 руб.). В общем, обойдемся без мяса!

Постное меню в «Ноевом ковчеге» получилось масштабным. Всего позиций около сорока — а значит, в ресторане без труда можно позавтракать, пообедать или поужинать только постными блюдами. Большое внимание уделили салатам: гости смогут попробовать, например, микс-салат с печеной свеклой, грейпфрутом и кешью, заправленный малиновым муссом (580 руб.), и экзотический салат с бакинскими огурцами, клубникой, кедровым орехом и медово-бальзамической заправкой (650 руб.). Фирменный хоммос во время поста в «Ноевом Ковчеге» будут подавать с авокадо, помидорами черри и паштетом из маслин (580 руб.) или на свекольном карпаччо с кедровым орехом, оливковым маслом и дошабом (560 руб.).

В ресторане Black Thai постно предлагают не только пить, но и есть: в меню вернулся раздел с витаминными смузи на основе свежих фруктов и овощей. А специально для сладкоежек шеф-кондитер ресторана Лючия Чеботарь разработала весеннюю версию десерта Black Thai на основе жасминового риса и кокосового пюре со свежим манго, питахайей и маракуйей.

Ну а если душа просит лета, то отправляйтесь в ресторан «Донна Маргарита» за постными и очень яркими десертами. Вашему вниманию равиоли из ананаса с клубникой (650 руб.), запеченное яблоко (420 руб.) и клубничный суп с сорбетом манго (560 руб.). Омномном!