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По случаю праздника личный состав Западного военного округа угостили апельсинами и киви
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По случаю праздника личный состав Западного военного округа угостили апельсинами и киви 

Интересант 27 февраля 2018
В День защитника Отечества в меню столовых в соединениях и воинских частях Западного военного округа включены национальные блюда народов России, сообщает пресс-служба ЗВО.
Сегодняшний праздничный обед состоял из двух-трех необычных для повседневного армейского меню блюд — в зависимости от того, в каком регионе находится соединение или воинская часть, и представители каких субъектов Российской Федерации проходят в них службу.
Кроме того, дополнительно в меню сегодня попали конфеты, салаты, яблоки, груши, бананы, киви, мандарины и апельсины — не менее двух-трех наименований на каждой линии раздачи пищи.
Праздничное угощение досталось и тем военнослужащим, кто находится на боевом дежурстве или в суточном наряде.
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