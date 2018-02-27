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А. Немерюк: Более 25 российских регионов примут участие в фестивале «Мос/Еда!»
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А. Немерюк: Более 25 российских регионов примут участие в фестивале «Мос/Еда!» 

Агентство «Москва» 27 февраля 2018
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Фермеры и производители из более чем 25 регионов России  Калининградской области, Карелии, Крыма, Мурманска, Удмуртии, Краснодара, Камчатки и других  представят отборную продукцию на площадках «Мос/Еды!». Москвичи смогут не только продегустировать и приобрести качественные российские продовольственные товары по выгодным ценам, но и определить, какие именно продукты будут привозить на столичные ярмарки в 2018 г.», — сказал А. Немерюк.
В оргкомитете отметили, что на фестиваль доставят гребешки из Мурманской области, черноморские рапаны из Краснодарского края, камчатские крабы и дальневосточные гребенчатые креветки. Также из рыбодобывающих регионов на фестиваль привезут высококачественные консервы: балтийские шпроты из Калининграда, тихоокеанскую сардину иваси. Посетителей ярмарок ждет 30 видов адыгейского сыра, а еще — широкий выбор полутвердых сыров из Сибири, традиционный тильзитер из Калининградской области, мягкий выдержанный сыр качотта из Карелии, твердые сыры с пажитником и тмином из Саратова и необычный «Норвежский сыр» без сахара, но с выраженным вкусом сгущенного молока  из Подмосковья. Москвичей также порадуют кондитерские изделия из Удмуртии, овощи из центральных и южных регионов  Тульской, Орловской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей. Уточняется также, что в ярмарках поучаствуют и страны СНГ  так, на прилавках появятся азербайджанские гранаты и молдавские яблоки.
Двухдневный фестиваль «Мос/Еда!» состоится 17 и 18 марта — за месяц до открытия нового сезона московских продуктовых ярмарок. Вместе с качественными и натуральными продуктами на всех площадках фестиваля гостей ждут блюда от лучших ресторанов города и своя культурная программа: мастер-классы для детей, конкурсы, музыкальная анимация.
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 Ещё 6 источников 
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