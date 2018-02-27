Москвичи высмеяли инициативу ямальского депутата

19 февраля 2018 года в вечернем шоу «Мурзилки LIVE» ведущие высмеяли инициативу ямальских депутатов запретить продавать алкоголь в праздничные дни. Трио ведущих записало «кавер» на песню Земфиры Рамазановой «Почему». В юмористическом варианте Михаила Брагина Татьяны Гордеевой и Захара ямалец убивается из-за запрета на продажу алкоголя. Лирический герой не может понять, как на Ямале можно не пить. В комментариях к видео в социальных сетях пользователи сочли песню забавной. Но обратили внимание на то, что коллапса не будет. Ведь под действие закона не попадают алкомаркеты, рестораны и кафе. Хотя парламентарий предложивший ввести дни трезвости заявил о намеренье ужесточить требования к ресторанам и кафе у которых есть лицензия на продажу алкоголя.

А вы думали, если в магазине не покупают, значит пить стали меньше? Наивные. — удивляется Владислав Анисимов.

Неделю трезвости мы больше не протянем. — смеётся Игорь Абрамов

Ввести список дней трезвости предложил Марат Абдрахманов депутат «Законодательного собрания ЯНАО». По мнению Абдрахманова в эти дни администрация ямальских муниципалитетов может на свое усмотрение ввести запрет продажу алкоголя. Ранее на Ямале уже пробовали запрещать продажу алкоголя вне алкомаркетах на «День города» и «День Победы». Парламентарии понимают, что при разработке списка стоит учитывать какой эффект произведет запрет на жителей округа, а так же помнит о возможных рисках. Ведь «сухой закон»» введенный по все стране в советские времена дал старт развитию контрфактного алкоголя в промышленных масштабах. На Ямале это вряд ли произойдет так, как даже в праздничные дни алкоголь можно приобрести в специализированных магазинах, ресторанах и кафе.