Посетители спасались бегством из полыхающего ресторана в Чили 

В Чили несколько часов тушили ресторан, сообщает «МИР 24». Посетителям в прямом смысле слова пришлось спасаться бегством.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
По словам персонала, огонь возник на кухне. Один из поваров снял со стены огнетушитель и попытался справиться с пламенем самостоятельно, но ничего не вышло.
Посетителей было немного, и все они покинули заведение задолго до приезда пожарных.
Сейчас возгорание ликвидировано. Выгорело почти две трети площади ресторана.
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