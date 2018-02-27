В прокат выходит фильм «Довлатов», по этому случаю можно заказать специальный коктейль

Шеф-бармен необистро «Голодный-Злой» (Цветной б-р, д. 2) и нового ресторана «Рыба моя» (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21) Стас Киреев готовит специальный коктейль, приуроченный к выходу в российский прокат картины Алексея Германа-младшего «Довлатов».

Фильм «Довлатов» стал лауреатом 68-го Берлинского международного кинофестиваля и будет показан в кинотеатрах в России с 1 по 4 марта.

Коктейль называется «Компромисс» в честь популярного сборника новелл советского и американского писателя. В его состав входит коньяк, сухой вермут, портвейн, апельсин и гренадин. Коктейль также можно заказать только с 1 по 4 марта. Кроме этого, в «Голодном-Злом» и «Рыбе моей» можно будет узнать грядущие события, понадобится задумать номер страницы и строки из «Компромисса», а официант зачитает вам «приговор». Коктейль стоит 300 рублей.