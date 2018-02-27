5 ресторанов, где съесть вкусный бизнес-ланч

Тот, кто занят бесконечно на работе, и не готов с собой носить еду из дома, довольно часто сталкивается с проблемой выбора места где можно поесть вкусную и здоровую пищу. Мы решили пройтись по ресторанам и выбрать самые вкусные места, где есть деловые обеды.

Brasserie МОСТ

Деловые обеды действуют по будням с 12 до 16 часов и включают четыре раздела — «Салаты и закуски», «Супы», «Основные блюда» и «Десерты». Гостям предлагается выбрать по одному блюду из каждого раздела. Так, сет из двух позиций будет стоить 690 рублей, из трех — 950 рублей, из четырех — 1190 рублей. К любому сету предложат на выбор чай или кофе. Облака

Гости ресторана «Облака» теперь могут не только провести продуктивные переговоры в современном интерьере и располагающей атмосфере, но и отведать обед от шеф-повара ресторана Дениса Конева.

Гастрономическое и эстетическое удовольствие от азиатского или европейского сет-обеда на выбор по цене — 750 рублей. Деловое меню разрабатывалось с учетом пожеланий гостей заведения. Отборные продукты, сочетаемость и совершенно новая подача блюд. Фаренгейт

По будням с 12:00 до 16:00 вас ждут два блюда из ланч-меню за 550р. Специальное предложение подразумевает любые комбинации и позволит сделать обед таким, каким хочет гость: сытным или легким, мясным или вегетарианским. Более того, свой идеальный ланч можно будет составить даже из двух салатов или двух основных блюд. Во время ланча также действует специальная цена на свежевыжатые соки, вина, чай, кофе. Ресторан Rose Bar на Большой Дмитровке

Заказать еду из обеденного меню здесь можно с 12.00 до 16.00 по будням. Оно 2-х видов, одно сменяет другое каждые две недели. Пробудить аппетит поможет салат с цыпленком в медово-горчичной заправке или табуле с битыми огурцами. В разделе первых блюд новшества в виде грибной похлебки и Том Кха с курицей и черными грибами. Есть и обязательный хит — сырный крем-суп с цыпленком.

Из десертов предлагают глазированные блинчики с ягодным соусом и пирог с черносливом и ванильным соусом. Стоимость бизнес-ланча: 2 блюда+напиток — 490 руб. и 3 блюда+напиток — 590 руб. Stage