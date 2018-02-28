Московский Stage стал сетью

15 февраля в Москве состоялось открытие второго ресторана Stage. Владелец заведения Аркадий Петров . Новый Stage расположился на «Добрынинской», сообщает Restoranoved.

В Stage готовят европейскую кухню в авторской интерпретации бренд-шефа из Сербии Горана Степановича (Goran Stepanovic).

В заведении подают пасту с морепродуктами и томатами в сливочном соусе (700 рублей), чили кон карне (300 рублей), греческий салат (420 рублей), карпаччо из говядины (750 рублей). Средний чек заведения: 1500 рублей.

Первый Stage открылся в старинном двухэтажном особняке в центре Москвы. Идея создать формат демократичного заведения принадлежит ресторатору Аркадию Петрову. Концепцию своего ресторанного проекта Петров построил на кулинарных традициях южной Европы. Заведение на 200 посадочных мест занимает площадь 300 кв.

Адрес: 4-й Добрынинский переулок, 8