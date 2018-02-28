В столице Югры пройдет праздник вкуса и народных традиций — Фестиваль хлеба

С 10 по 25 марта 2018 года на 30 площадках Ханты-Мансийска пройдут мероприятия XV городского фестиваля «Праздник хлеба».

Гостей и жителей окружного центра ожидают развлекательные программы, мастер-классы по кулинарии и лепке из соленого теста, флеш-мобы, акции и конкурсы.

«Важной задачей городского фестиваля «Праздник хлеба» стало повышение качества хлебной продукции в Ханты-Мансийске. Необходимо привлечь внимание бизнеса и общественности к отрасли хлебного производства, сформировать рейтинг добросовестных производителей сдобы и оказать поддержку этим предприятиям. Поэтому мы проведем ряд интересных и общественно значимых мероприятий, в которых будут участвовать предприниматели и жители нашего города», — отметила заместитель Главы югорской столицы Ирина Черкунова.

Ярким примером общественной инициативы станет голосование за лучший хлеб Ханты-Мансийска на краудсорсинговой площадке города. Для того, чтобы жители были максимально объективны, в марте местные пекарни проведут дни открытых дверей.

Кроме того, в школах откроются импровизированные кинотеатры, в репертуаре которых полюбившиеся многим поколениям черно-белые фильмы — классика отечественного кинематографа. Вход на просмотр по бумажным билетам в духе советского времени, которые будут продавать в стилизованном фойе кинотеатра.

Серию авторских уроков по кулинарии подготовили столичные рестораны. Шеф-повар «Причал 86» проведет мастер-класс по приготовлению настоящей итальянской пиццы, секретами выпечки самых вкусных пирогов поделится шеф-повар ресторана «Назымчанка». Фирменный рецепт ватрушек, вкус которых знает каждый ребенок, раскроет Комбинат школьного питания.

Кроме того, у горожан появится возможность презентовать свои любимые рецепты булочек, лепешек, тортов и пирожного на выставках — дегустациях домашней выпечки, которые состоятся на ключевых площадках фестиваля в зданиях образовательных учреждений Ханты-Мансийска. Здесь же будут проходить мастер-классы для детей и взрослых по лепке из соленого теста, изготовлению обережных кукол, конкурсы рисунков, выставки советских плакатов и праздничные концертные программы.

Кроме того, в КВЦ «Югра-Экспо» 18 марта состоится финал городского конкурса «Самый красивый каравай», в котором с 18 февраля принимают участие любители стряпать вкусную сдобу, и профессионалы — коллективы кондитерских и пекарен города. Все они подготовят к финалу хлебные шедевры, ведь каждый каравай, представленный на конкурсе должен быть не только вкусным, но и нарядным. Выбирать лучший каравай будет компетентное жюри, а Приз зрительских симпатий путем голосования присудят посетители выставочного центра.

Подробное расписание мероприятий и список главных площадок фестиваля «Праздник хлеба» можно найти на официальном сайте города: www.admhmansy.ru