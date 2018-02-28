Ещё
Ведущая «Ревизорро» нашла в ресторане курицу 2-летней давности в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущая «Ревизорро» нашла в ресторане курицу 2-летней давности в Волгограде 

АиФ Волгоград 28 февраля 2018
Ведущая телепередачи «Ревизорро» Настасья Самбурская посетила в Волгограде ресторан, кафе, гостиницу и продуктовый магазин и осталась недовольна этими заведениями.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», съемки прошли еще в январе, а сама передача вышла в эфир 27 февраля. Зрителям показали итоги проверки кафе «Фасоль». В нем ведущая обследовала несколько холодильников и выяснила, что во всех них хранится замороженная просроченная продукция: мяса, креветки, колбасы и т.п. Собрав всех их в мешок, Настасья Самбурская отнесла его в зал к посетителям заведения. В ресторане Belleville она также нашла просроченные продукты.
В гостинице «Каштан» Настасья Самбурская оставила в номере около 400 рублей, которые местная горничная решила взять себе. Кроме того, на ресепшен девушке отказали расплатиться за услуги монетами, что является нарушением закона. Отметим, что руководитель гостиницы пообещал ей, что уволит недобросовестную горничную.
В магазине на улице Рабоче-Крестьянской ведущая обнаружила продукты с несколько раз перебитой маркировкой, продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, кассир продала подставной 15-летней школьнице алкоголь.
Отметим, что во время пребывания съемочной группы в Волгограде за ней следил подозрительный незнакомец на автомобиле с закрытыми номерами.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде дрон с высоты снял реконструкцию «шайбы» речпорта Прощание с худруком волгоградского НЭТа пройдет 10 марта Волонтеры собираются создать отряд по поиску пропавших людей в Камышине
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение