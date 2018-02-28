Ведущая «Ревизорро» нашла в ресторане курицу 2-летней давности в Волгограде

Ведущая телепередачи «Ревизорро» Настасья Самбурская посетила в Волгограде ресторан, кафе, гостиницу и продуктовый магазин и осталась недовольна этими заведениями.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», съемки прошли еще в январе, а сама передача вышла в эфир 27 февраля. Зрителям показали итоги проверки кафе «Фасоль». В нем ведущая обследовала несколько холодильников и выяснила, что во всех них хранится замороженная просроченная продукция: мяса, креветки, колбасы и т.п. Собрав всех их в мешок, Настасья Самбурская отнесла его в зал к посетителям заведения. В ресторане Belleville она также нашла просроченные продукты.

В гостинице «Каштан» Настасья Самбурская оставила в номере около 400 рублей, которые местная горничная решила взять себе. Кроме того, на ресепшен девушке отказали расплатиться за услуги монетами, что является нарушением закона. Отметим, что руководитель гостиницы пообещал ей, что уволит недобросовестную горничную.

В магазине на улице Рабоче-Крестьянской ведущая обнаружила продукты с несколько раз перебитой маркировкой, продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, кассир продала подставной 15-летней школьнице алкоголь.

Отметим, что во время пребывания съемочной группы в Волгограде за ней следил подозрительный незнакомец на автомобиле с закрытыми номерами.