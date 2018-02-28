На улице Ленина открылась закусочная, где готовят бургеры с клеймом

Заведение Real Burgers открылось 28 января в жилом доме на улице Ленина, 8 в центре Новосибирска.

Бургерная заняла второй этаж, надстроенный над залом, где ранее открылась кофейня Organic Coffee. Оба проекта принадлежат одному владельцу — ресторатору Анатолию Чёрному

Зал бургерной на 40 с небольшим посадочных мест разделён на две части перегородкой. Четыре столика с простыми деревянными сиденьями вытянулись вдоль окон. В другой части зала посетителям приходится довольствоваться красочными фотографиями зеленого салата и банками с соленьями.

Основное блюдо заведения — бургеры, которые здесь делают в двух размерах. Цены на «стандартные» бургеры начинаются со 150 рублей (столько стоит блюдо с курицей), чизбургер стоит 175 рублей, а самая дорогая позиция в этом разделе — бургер с лососем за 260 рублей. Более крупные булки с бифштексами стоят по 250-295 рублей.

Особенностью здешних бургеров можно считать то, что название заведения выжигается специальным клеймом на булочке перед началом сборки.

Как в большинстве сетей фаст-фуда, в Real Burgers есть детские наборы, включающие блюдо, напиток и игрушку — разные варианты стоят одинаково по 320 рублей.

Real Burgers приходят на весьма насыщенный рынок. Буквально в 5-7 минутах ходьбы от заведения работают две точки новосибирской сети МясоRoob и две точки международных сетей фаст-фуда «Бургер Кинг» и «Карлс Джуниор». Кроме того, бургеры сегодня можно заказать практически в любом заведении, которое специализируется на мясной кухне.

Для владельца Real Burgers — это первый опыт такого рода в Сибири, основной его бизнес расположен в европейской части России. Но и новосибирские компании активно выходят с этим форматом в другие регионы. Так сеть МясоRoob сейчас работает уже в семи городах. А новосибирская компания Ays Group в конце прошлого года открыла бургерную в Шерегеше.