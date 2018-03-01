Юные шахматисты из ОК «Юго-Запад» заняли первое место в городском турнире 

Команда юношей Образовательного комплекса «Юго-Запад» уверенно выиграла соревнования по шахматам среди юношей в рамках ХII Cпартакиады СПО «Конференции ЮГ» Департамента образования города Москвы.
Соревнования проходили с 20 по 27 февраля 2018 года, соперниками наших ребят были сборные команды колледжей («Царицыно», ТК № 34, МТК, КАС № 7, Юридический). Спортсмены Академического рацона не проиграли ни одной игры и примут участие в финале ХII Cпартакиады СПО по шахматам среди юношей. Финал пройдет 12 и 13 марта. В нем примут участие 16 команд финалистов города Москвы. В состав команды за победу будут сражаться Максим Репин, Андрей Кувшинников, Ярослав Радько, Александр Соколов.