Ланч вдвоём: С Юрием Хребтовым в ресторане La Storia

«С недавних пор я не директор глянцевых журналов „Западной прессы“. Теперь я её коммерческий директор — всей большой медиагруппы. А в журналах я проработал 13 лет и постоянно участвовал во всей работе наравне с каждым членом команды. Вообще я обычно стараюсь не обедать. Дело в том, что за 24 года службы в вооруженных силах, предшествовавших бизнесу, я приучился к такому понятию, как „адмиральский час“. Это время послеобеденного часового сна. Так что, стоит мне пообедать, и я начинаю засыпать. Но ради дела готов ко всему.

В советское время здесь было кафе „Сказка“, но с тех пор многое поменялось. Мне нравится интерьер La Storia, на мой взгляд, очень удачная цветовая гамма. Но, как мне кажется, не хватает каких-то гравюр или картинок, деталей. К примеру, есть шторы, между ними простенок. Как правило, такие вещи занимают какой-то гравюркой. Не живописью, как продавал Вицин в „Операции Ы“, а чем-то лёгким. La Storia по своему интерьеру — это, безусловно, ресторан. Гораздо важнее то, что мне кажется новаторским для Калининграда, — открытая кухня. Это достаточно смелый шаг.

Однако есть здесь и вещь, которая мне никогда не нравилась и всегда бросалась в глаза: открытый потолок и вытяжка. Возможно, это интерьерный тренд, но мне он не по душе. Впрочем, могло быть и хуже — здесь хотя бы все эти потолочные вещи облагорожены. Но если другого решения не нашлось, значит, так надо. Видимо, если закрывать их потолком, потеряется объем зала, а вместе с ним и эти панорамные окна.

La Storia может позиционироваться как бизнес-ресторан. Но многое зависит от времени посещения. Сейчас, в обеденное время, в ресторане достаточно свободно, и ничего не мешает провести здесь деловую встречу. Когда же здесь будет аншлаг, то, мне кажется, при общем гуле первый этаж для бизнес-свидания не подойдет. Если я назначаю деловую встречу, первое, чем я руководствуюсь, — возможностью быть один на один со своим визави. Здесь, мне кажется, бывает много красивых девушек, и если такая зайдёт, то придётся на неё смотреть и отвлекаться.

Но вот второй этаж, пожалуй, для переговоров и бизнес-встреч подходит куда лучше, чем первый. На мой взгляд, интерьер второго этажа делает ресторан очень удобным для переговоров, да и вообще интерьер наверху явно добавляет шарма. Мне даже кажется, что его убранство приятнее, чем на первом. Но так всегда бывает, когда помещение меньше: кажется попросту уютнее и уединённее.

Важный момент. При походе в любой ресторан я всегда обязательно проверяю туалетные комнаты. История здесь очень тривиальная. Служа в армии и будучи командиром воинской части, я хорошо знал, что приезжие комиссии идут первым делом проверять не боевую готовность, а проходят по территории, где смотрят её убранство, чистоту курилок и туалетов. Не дай бог, чтобы там что-то было не в порядке. „Командир, мы дальше никуда и не пойдем“, — так они говорили. В „Ла Стории“ с этим всё в порядке, только не сразу понял, для чего в туалете стремянка. Оказывается, для детей, которые не достают до раковины.

Место позиционируется как европейская кухня с итальянским акцентом, но я, честно говоря, к итальянской кухне дышу абсолютно ровно. Мне больше нравятся русская и кавказская кухни. По поводу меню в La Storia скажу, что, на мой взгляд, оно могло быть и побогаче, с несколько большим количеством позиций. Если ресторан находится над гурмэ-магазином, значит, он априори отличается изысканной кухней. Хотя, с другой стороны, меню достаточное, чтобы удовлетворить любой вкус и карман. Цены очень демократичные, но я уверен, что это пока. Любой ресторатор сначала роняет цены, потом их поднимает, в издательском бизнесе всё так же. Мои знакомые, которые ходили в „Ла Сторию“ раньше, отмечали, что заведение, на их взгляд, скромновато. Я с ними не согласен. В меню были позиции, которые вызвали у меня вопросы, заинтересовав. Во-первых, бургер, который я планирую заказать (бургер из мраморной говядины с карпаччо из картофеля, соусом из белых грибов и ароматным трюфельным маслом. — Прим. ред.). Сперва, увидев название блюда в меню, ожидал, что сейчас принесут булку с котлетой внутри, а я её с разных сторон пообкусываю, но мне объяснили, что это будет совершенно иное блюдо. Что касается экзотичности, то есть блюдо, при виде которого я сделал умный вид, будто я его знаю. Это было самое дорогое из всего, что я увидел в меню: „Стейк стриплойн по-флорентийски с соусом из белой фасоли, шалфеем и чесноком“ (1685 р. — Прим. ред.). Стейк ещё я понимаю, стриплойн — тоже. А вот почему по-флорентийски — не очень. В целом, если сравнивать цены в меню, то могу сравнить с „Геркулесом“ или, может, с расположенным здесь неподалёку „Тиролем“.

Отмечу, что книга винной карты выглядит увесистее, чем основное меню. Вижу, что в ресторане есть сезонные предложения, но постное пробовать, честно говоря, не готов.

Я заказываю бургер из мраморной говядины с карпаччо из картофеля, соусом из белых грибов и ароматным трюфельным маслом, сыр Камамбер с белыми грибами, молодым шпинатом и яйцом пашот, а также капучино. Почему практически всегда заказываю капучино? Когда человек покупает машину, скажем, „БМВ“, первый вопрос, который ему задают: „Чьей сборки?“ Если баварская сборка, то это одна машина. Если „автоторовская“ — другая. Просто я хочу оценить одно и то же блюдо в различном исполнении. Я всегда беру классический капучино, и всё мне становится ясно и понятно о заведении. Здешний кофе оцениваю высоко.

Сыр очень хорошо приготовлен, у него прекрасное качество. Не даю голову на отсечение, что шпинат свежесобранный, но, думаю, это так. В целом закуска кажется мне немного пресной, хочется больше острого. Но наличие соли и перца — это всегда штука индивидуальная. Яйцо пашот отличное. Грибы тоже приготовлены прекрасно, так не часто бывает. По-моему, стоит эта закуска 395 рублей, и я уверен, что такая же в подавляющем большинстве других калининградских заведений оценивалась бы значительно дороже. Она однозначно соответствует своим деньгам, я оценил бы её на пятёрку.

Горячее блюдо экзотично тем, что бургер абсолютно нейтральный, кажется, он приготовлен совершенно без соли, перца и приправ. Может быть, он таким и должен быть, так как к бургерам полагаются разные добавки, а к нему полагается соус. То, что это хорошая говядина, — сомнений нет, очевидно, что котлета сделана без какого-либо добавления хлеба. Ну или, даже если он есть, то в минимальном количестве.

Соус — самое слабое место этого блюда, но это тоже субъективный взгляд. Мне кажется, что соус обычно — это какая-то однородная масса, но в здешней вариации грибы немного суховаты. Хотя, может, это просто по той причине, что мы потратили немного времени на фотографирование блюда перед едой. Вообще надо отметить порции — они очень хорошие, особенно если сравнивать со многими другими ресторанами. Однозначно, если бы статью писал я, она была бы положительной».

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