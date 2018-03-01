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75 тыс. порций приготовят в Белгороде на фестивале «Русской каши»
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75 тыс. порций приготовят в Белгороде на фестивале «Русской каши» 

АиФ 1 марта 2018
Фото: АиФ
В канун 75 годовщины освобождения города Белгорода на гастрономическом фестивале приготовят 75 тыс. порций русской каши, сообщила руководитель управления потребительского рынка администрации города Белгорода Ольга Бочарова.
Стартует фестиваль в марте конкурсом «С нами кашу не сваришь». Первый этап конкурса пройдет с 12 по 23 марта в формате праздников микрорайонов. Каждый желающий сможет поделиться своим рецептом домашней каши.
Второй этап кулинарного фестиваля будет приурочен к празднованию Дня Победы в мае. С 30 июля по 3 августа на 27 Советах территорий выберут лучшего кашевара. А 4 и 5 августа в приготовлении каши посоревнуются профессиональные кулинары. Победителей определят в шести номинациям: «Самая вкусная каша», «Самый оригинальный рецепт каши», «Самая лучшая презентация каши», «Самая лучшая сервировка каши», «Самая интересная легенда происхождения рецепта каши», «Самое оригинальное название каши». Победителей наградят в День города, 5 августа, на Музейной площади парка Победы.
Кроме того, в рамках фестиваля будут проводиться различные мастер-классы, кулинарные выставки и презентации, благотворительные акции. А по городу будет курсировать гастрономический троллейбус.
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