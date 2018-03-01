75 тыс. порций приготовят в Белгороде на фестивале «Русской каши»

В канун 75 годовщины освобождения города Белгорода на гастрономическом фестивале приготовят 75 тыс. порций русской каши, сообщила руководитель управления потребительского рынка администрации города Белгорода Ольга Бочарова

Стартует фестиваль в марте конкурсом «С нами кашу не сваришь». Первый этап конкурса пройдет с 12 по 23 марта в формате праздников микрорайонов. Каждый желающий сможет поделиться своим рецептом домашней каши.

Второй этап кулинарного фестиваля будет приурочен к празднованию Дня Победы в мае. С 30 июля по 3 августа на 27 Советах территорий выберут лучшего кашевара. А 4 и 5 августа в приготовлении каши посоревнуются профессиональные кулинары. Победителей определят в шести номинациям: «Самая вкусная каша», «Самый оригинальный рецепт каши», «Самая лучшая презентация каши», «Самая лучшая сервировка каши», «Самая интересная легенда происхождения рецепта каши», «Самое оригинальное название каши». Победителей наградят в День города, 5 августа, на Музейной площади парка Победы.

Кроме того, в рамках фестиваля будут проводиться различные мастер-классы, кулинарные выставки и презентации, благотворительные акции. А по городу будет курсировать гастрономический троллейбус.