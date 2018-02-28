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В ЮЗАО в середине марта пройдет фестиваль «Мос/Еда!»
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В ЮЗАО в середине марта пройдет фестиваль «Мос/Еда!» 

Каховка 28 февраля 2018
Фото: Каховка
Двухдневный фестиваль «Мос/Еда!» будет проходить в столице 17 и 18 марта, за месяц до открытия нового сезона московских продуктовых ярмарок. На фестивале можно будет попробовать качественную и натуральную продукцию из российских регионов. Кроме того, москвичи определят, какие товары должны быть на региональных, межрегиональных ярмарках и ярмарках выходного дня.
На Юго-Западе столицы разместятся 178 фестивальных площадок, сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны». Помимо сыров и молочной продукции посетители смогут выбрать морепродукты, рыбу, мясные деликатесы, сладости, овощи и фрукты. Всего планируется привезти 4,5 миллиона килограммов продуктов.
«Среди товаров, которые предложат посетителям, будет представлен широкий ассортимент молочной продукции: ее на фестиваль привезут порядка 1 миллиона килограммов. Так, москвичи смогут приобрести фермерское масло, творог, ряженку, кефир, молоко. Сыровары из десятка российских регионов представят порядка 110 разновидностей сыров: как необычные авторские сорта, так и «сырную классику»: моцареллу, буррату, «Адыгейский», «Тильзитер»», — рассказали организаторы фестиваля.
Кроме натуральных продуктов на всех площадках фестиваля появятся вкусные блюда от московских рестораторов. Горожан ждет и культурная программа, включая мастер-классы, театрализованные представления и спортивные забавы. Поучаствовать в них можно будет, в том числе и в ЮЗАО.
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