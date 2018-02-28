В ГУМе угощают мороженым с «китайским» вкусом

В московском ГУМе посетители могут попробовать знаменитое мороженое с новым, «китайским» вкусом, которое подготовили к фестивалю в честь китайского Нового года, сообщается на сайте магазина.

Среда — последний день фестиваля «Китайский Новый год» в ГУМе. И хотя выступлений китайских артистов уже не будет, в магазин стоит зайти на ярмарку китайской еды на третьей линии.

«Обязательно попробуйте блюда из меню в Bosco fresh&bar от гонконгского обладателя трех звезд Мишлен Альберта Оу, загляните на чайные церемонии и мастер-классы по каллиграфии. Ах, да: про новые «китайские» вкусы знаменитого гумовского мороженого чуть не забыли!» — отмечается на сайте.

Также гости могут полюбоваться на украшение ГУМа, которое подготовил всемирно известный художник Джеки Цай . Он создал арт-инсталляции, объединившие элементы культуры Китая и России, — это подвесные композиции, скульптуры и картины.

Коллекция включает 12 работ, привезенных из Лондона, а также четыре — из Музея Гонконга. Также специально для ГУМа Цай создал два живописных полотна, выполненных акриловыми красками на холсте.