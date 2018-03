Где остановиться в Токио?

Отпуск в Японии — мечта заядлого путешественника. Это и настоящая японская кухня, и непередаваемый азиатский колорит, и передовые технологии на каждом шагу. Но перед любой поездкой всегда встает вопрос: где остановиться? Мы знаем идеальное место — пятизвездочный отель Imperial Hotel Tokyo. Он входит в престижную ассоциацию The Leading Hotels of the World.

Отель находится в самом сердце Токио — пять минут пешком, и ты окажешься возле трех центральных станций метро — Ginza, Hibiya и Yurakucho. А сам район, в котором расположен отель Imperial Hotel Tokyo, называется Тиёда. Он считается экономическим и политическим центром не только Токио, но и всей Японии.

Тут расположены знаменитый Императорский дворец, здания парламента, судов, посольств и разных министерств и, конечно, самые живописные достопримечательности Токио, например храм Ясукуни (его еще называют «умиротворение нации»), Ниппон Будокан (закрытая арена — раньше здесь проходили соревнования по дзюдо, а сейчас — концерты мировых звезд), станция Токио (железнодорожный вокзал). И все это в пешей доступности!

На территории Imperial Hotel Tokyo есть все, что нужно для комфортного отдыха: 13 ресторанов и три бара (отметим ресторан Imperial Viking Sal — он известен роскошным шведским столом, и бар Old Imperial — там подают отменные коктейли); бассейн и тренажерный зал (правда, за дополнительную плату), а еще парикмахерская и даже цветочная лавка!

В каждом номере есть телевизор, DVD-проигрыватель, телефон, сейф, холодильник и чайник. А на первом этаже — небольшой киоск, и посетители говорят: «Можно купить вообще все — от жемчуга до пластырей и бритв».

И не волнуйся, если не знаешь японский, — персонал гостиницы говорит и на английском.

