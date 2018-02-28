Постный обед в кафе и ресторанах Подмосковья обойдется в среднем в 300 руб.

Согласно исследованию Минпотребрынка Подмосковья, постный обед в кафе и ресторанах Подмосковья в среднем обойдется в 300 руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 19 февраля и до Пасхи православные люди соблюдают Великий пост. Кафе и рестораны региона разрабатывают постные комплексные обеды, бизнес ланчи, находят разные рецепты для приготовления постных блюд, делают скидки на постное меню. Министерством потребительского рынка и услуг Московской области был проведен мониторинг предприятий общественного питания для анализа постного меню и средней цены постного обеда в Московской области. Средняя цена постного обеда в Московской области — 300 руб.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на территории Московской области расположено почти 5 тыс. 500 точек общественного питания. Во многих объектах жители региона могут попробовать постные блюда.

Согласно данным, проведенного мониторинга, в столовой на территории Московской области постный обед, состоящий из четырех блюд — салат, суп, второе и десерт обойдется в 150 руб. Посетителям ресторанов быстрого питания — McDonald's, Burger King, KFC, Крошка Картошка обед, состоящий из трех блюд — салат, постный бургер и десерт обойдется в среднем в 350 руб.

В ресторанах выбор блюд из постного меню наиболее разнообразен. Гостям предлагают такие блюда как: борщ постный, суп овощной пюре, грибной суп лапша, крем-суп из тыквы, из брокколи, разнообразные салаты, долма, люля из картофеля с грибами, овощные пельмени, вареники, ризотто, спагетти и многое другое. В среднем постный обед из трех блюд в ресторане или кафе на территории Московской области обойдется от 450 руб.