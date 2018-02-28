Barclays протестирует систему Dine&Dash, позволяющую уходить из ресторана без счета

Фото: iStock

Британский банк Barclays протестирует в Лондоне систему Dine&Dash, которая позволит посетителям ресторанов уходить, не ожидая счета. Об этом пишет The Independent

В одном из ресторанов вести Prezzo в Лондоне на столы установят устройства, позволяющие быстро оплатить заказ с помощью смартфона. Для этого гостям заведения необходимо будет скачать мобильное приложение и ввести реквизиты своей карты.

Dine&Dash запомнит клиента, когда он сядет за стол и поднесет смартфон к устройству, а потом спишет с карты необходимую сумму. Ресторан получит цифровой чек и будет знать, что заказ оплачен. Мобильное приложение также позволяет разделить счет на нескольких человек и применить скидку, которое предлагает заведение.

По данным аналитиков Barclays, каждый двадцатый посетитель ресторана уходит, так и не заплатив. Большинство таких клиентов признались, что просто не хотели ждать счет. Еще 25% опрошенных рассказали, что всегда думают об уходе, если им приходится ждать счет дольше получаса. В среднем счет приходится ждать 9 минут и 57 секунд, показало исследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

True Cost: рестораны с блюдами по себестоимости, платой за вход и выручкой 15 млн рублей в месяц

В декабре прошлого года калифорнийская компания CaliBurger установила ИИ-терминалы для выбора и оплаты, которые позволяют клиентам оплатить заказ лицом. Когда человек подойдет к терминалу, устройство предложит ему войти в систему с помощью лица или приложив карту к автомату.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!