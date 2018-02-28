Ещё
Barclays протестирует систему Dine&Dash, позволяющую уходить из ресторана без счета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Barclays протестирует систему Dine&Dash, позволяющую уходить из ресторана без счета 

Inc. 28 февраля 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Британский банк Barclays протестирует в Лондоне систему Dine&Dash, которая позволит посетителям ресторанов уходить, не ожидая счета. Об этом пишет The Independent.
В одном из ресторанов вести Prezzo в Лондоне на столы установят устройства, позволяющие быстро оплатить заказ с помощью смартфона. Для этого гостям заведения необходимо будет скачать мобильное приложение и ввести реквизиты своей карты.
Dine&Dash запомнит клиента, когда он сядет за стол и поднесет смартфон к устройству, а потом спишет с карты необходимую сумму. Ресторан получит цифровой чек и будет знать, что заказ оплачен. Мобильное приложение также позволяет разделить счет на нескольких человек и применить скидку, которое предлагает заведение.
По данным аналитиков Barclays, каждый двадцатый посетитель ресторана уходит, так и не заплатив. Большинство таких клиентов признались, что просто не хотели ждать счет. Еще 25% опрошенных рассказали, что всегда думают об уходе, если им приходится ждать счет дольше получаса. В среднем счет приходится ждать 9 минут и 57 секунд, показало исследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
True Cost: рестораны с блюдами по себестоимости, платой за вход и выручкой 15 млн рублей в месяц
В декабре прошлого года калифорнийская компания CaliBurger установила ИИ-терминалы для выбора и оплаты, которые позволяют клиентам оплатить заказ лицом. Когда человек подойдет к терминалу, устройство предложит ему войти в систему с помощью лица или приложив карту к автомату.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Журналист меняет профессию: как люди из медиа делают бизнес благодаря связям и умению верстать Обмороки и панические атаки: участников криптоконференции накормили едой с марихуаной Netflix обошел по капитализации McDonald’s и General Electric. В интернете новый тренд — на развлечения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение