Мини-пивоварня открылась в Нижнем Новгороде

26 февраля на улице Рождественской открылась «Горьковская пивоварня». В мероприятии приняли участие известный телеведущий программы «Еда, я люблю тебя!» Эд Мацаберидзе и генеральный директор CarlsbergEasternEurope Руда Педерсен.

Пивоварня оснащена современным оборудованием российского, чешского и польского производства. В арсенале пивоварни 11 танков, линия розлива и варочный порядок. Производство компактное и надежное.

Особенность «Горьковской пивоварни» в том, что гости заведения смогут понаблюдать за процессом варки пива в режиме реального времени. Кухня ресторана также открытая. В гастропабе можно заказать классические пивные закуски. Что касается пивного меню, то тут предлагают свежее пиво на любой вкус: от светлого лагера до имперского стаута.

Руд Педерсен объяснил, почему было решено открыть пивоварню именно в Нижнем Новгороде: «Город на Волге привлек нас своим географическим расположением. Это один из самых перспективных городов-миллионников России».

Компания открывает небольшие пивоварни по всему миру. По словам Педерсена, это связано с изменившимися вкусами потребителей: люди все чаще стали выбирать «свои», местные товары.

В день открытия «Горьковской пивоварни» состоялся мастер-класс от шеф-повара заведения Сергея Староверова и конечно гости смогли попробовать несколько сортов пива.

«Тепло и радушие нижегородцев теперь найдут свое воплощение здесь. Я думаю, что «Горьковская пивоварня» позволит взглянуть на культуру потребления пива по-новому. Желаю успеха творческой команде проекта, надеюсь еще не раз вернуться», — сказал телеведущий Эд Мацаберидзе, подводя итоги вечера.

Ранее сообщалось, что стали известны места запрета продажи алкоголя в Нижнем Новгороде на ЧМ-2018.

Фото: «Горьковская пивоварня»