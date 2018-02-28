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Рестораны White Rabbit Family запустили акцию с «подвешенными» винами
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Рестораны White Rabbit Family запустили акцию с «подвешенными» винами 

FashionTime 28 февраля 2018
Фото: FashionTime
К «подвешенному» кофе мы уже привыкли, настал черед расширять горизонт. В ресторанах White Rabbit Family (Москва: White Rabbit, Selfie, Mushrooms, Luciano, Zodiac, Chicha, «Техникум», «Горыныч»; Сочи: «Че? Харчо!», «Плакучая ива», Red Fox, Chicha Bar, Luciano) стартует большая программа, которая познакомит с актуальными трендами, по-новому раскроет винную географию и расскажет много интересного о малоизвестных винодельнях и виноделах.
Во время программы «Открой для себя, „подвесь“ для друга!» вина можно будет не только пробовать, но и делиться ими с друзьями. Пользуясь уникальным предложением, любую бутылку можно оплатить, наклеить на нее стикер с именем и телефоном друга, и ресторан свяжется с ним, чтобы предупредить об оставленном подарке.
Акция будет проходить в ресторанах Москвы и Сочи до середины весны.
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