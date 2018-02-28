В США изобрели снижающие углеродный след гамбургеры

Каждый год жители США съедают более 10 млрд гамбургеров. Институт по проблемам мировых ресурсов (WRI) в целях снижения нагрузки на окружающую среду предложил потребителям включить в диету новый вид гамбургера. По подсчетам специалистов, если в традиционных говяжьих котлетах заменить заменить 30% мяса на грибы, то выбросы парниковых газов, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, сократятся на 10,5 млн т в год (а это равносильно тому, что с улиц исчезнут 2,3 млн автомобилей), потребности в воде для полива сельхозземель уменьшатся на 314 млрд л в год, а спрос на сельхозугодия снизится на 3,6 млн га. Об этом сообщается на сайте института.

Новый рецепт, предложенный учеными, не требует усилий по изменению образа жизни потребителей. Авторы исследования ссылаются на опыт Кулинарного института Америки, специалисты которого выявили, что смешанная говяжье-грибная котлета по своим вкусовым качествам ничуть не уступает оригиналу. При том же вкусе и привычной текстуре, она более полезна для здоровья, поскольку содержит меньше калорий и позволяет повару меньше солить блюдо.

Кроме того, введение смешанных бургеров позволит ресторанам и пищевым сервисам заметно снизить негативное влияние на окружающую среду. По оценкам специалистов, корпоративный углеродный след компании McDonald's в результате производства говядины, которую подает клиентам, составляет примерно 28%. Эта цифра сопоставима с углеродным следом от энергопотребления во всех ресторанах и офисах корпорации.

Введение в меню экологичного бургера с добавлением грибов не повлечет за собой дополнительных издержек, уверены авторы доклада. Как показали испытания, проведенные в Балтиморе в 2014-2015 гг., затраты на замену оборудования и переобучение поваров, покроются разницей в цене на закупку грибов и говядины, а также изменением времени приготовления блюд. А в будущем позитивный эффект на экологию можно усилить, если ввести смешанный растительно-мясной фарш в другие популярные блюда (лазанью, тако, тефтели и пасту).

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