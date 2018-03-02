1 из 20 посетителей ресторанов уходят, не заплатив

Исследование компании Barclaycard выяснило: 1 из 20 посетителей ресторанов уходят из заведения, не заплатив.

Главная причина неоплаты — долгое ожидание счета.

Большинство из 2000 респондентов, которые регулярно посещают рестораны, признались, что в среднем ждут счет 9 мин 57 сек с того момента, как попросили официанта его принести, пишет The Independent.

25% заявили, что думают о том, чтобы уйти из заведения, не заплатив, если чек несут более 30 мин. 38% рассказали, что хотели бы, чтобы в кафе можно было совершать оплату через приложение, а не наличными или картой. Более половины опрошенных (55%) ожидают, что в скором времени из ресторанов исчезнут печатные чеки.

«Поесть вне дома — это удовольствие, которое мы с нетерпением ждем, но наши исследования показывают, что ожидание оплаты — все большее разочарование», — отметил управляющий директор по платежам Barclaycard Ник Кериган.

Компания Barclaycard — дочка банка Barclay's — в настоящий момент тестирует приложение, которое позволит клиентам покидать рестораны сразу, как только они закончили есть. По задумке разработчиков, оплата счета должна производиться через мобильное приложение Dine & Dash, в которое при скачивании пользователь должен ввести банковские реквизиты. Чтобы заплатить за ужин, посетителю будет достаточно приложить свой смартфон к считывающему устройству, которое располагается на столике заведения. После этого система автоматически спишет деньги, а гаджет поменяет цвет, тем самым информируя персонал об оплате.