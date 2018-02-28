Мамут приобрел архив американского ресторана «Русский самовар»

МОСКВА, 28 февраля. / ТАСС /. Архив американского ресторана «Русский самовар», который известен как место встречи русской эмиграции, куплен российским предпринимателем Александром Мамутом . Об этом он сам заявил в среду в кинотеатре «Пионер».

"Нам удалось приобрести архив ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке", — сказал Мамут.

Сейчас, по словам предпринимателя, в кинотеатре представлено несколько экспонатов из этого архива — три фотографии писателя Сергея Довлатова и две — поэта Иосифа Бродского . Остальная часть экспозиции будет представлена широкой публики позднее. Сроков открытия выставки Мамут не назвал.

Ресторан «Русский самовар» расположен в самом центре Нью-Йорка и был местом встречи всей русской эмиграции. Архив ресторана включает более 700 предметов, принадлежащих русским эмигрантам в Америке.