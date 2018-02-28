Мамут приобрел архив американского ресторана «Русский самовар» 

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Архив американского ресторана «Русский самовар», который известен как место встречи русской эмиграции, куплен российским предпринимателем Александром Мамутом. Об этом он сам заявил в среду в кинотеатре «Пионер».
"Нам удалось приобрести архив ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке", — сказал Мамут.
Сейчас, по словам предпринимателя, в кинотеатре представлено несколько экспонатов из этого архива — три фотографии писателя Сергея Довлатова и две — поэта Иосифа Бродского. Остальная часть экспозиции будет представлена широкой публики позднее. Сроков открытия выставки Мамут не назвал.
Ресторан «Русский самовар» расположен в самом центре Нью-Йорка и был местом встречи всей русской эмиграции. Архив ресторана включает более 700 предметов, принадлежащих русским эмигрантам в Америке.
Также вечером в среду в «Пионере» прошел показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Картина участвовала в основном конкурсе Международного берлинского кинофестиваля. Елена Окопная, работавшая над фильмом «Довлатов» в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства. Кроме того, лента была отмечена на Берлинале призом независимого жюри.
В российском прокате фильм будет идти 1-4 марта. «Довлатов» снят в жанре биографической мелодрамы, он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей — Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.