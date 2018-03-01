Как самарские рестораны готовятся к ЧМ-2018

На полках — книги на иностранных языках, сувениры и … бюсты русских классиков. Сразу ловлю себя на мысли: если бы я была туристом, меня бы подкупили милые вещицы. Сегодня в этом кафе рядом с площадью Славы, может, и не людно, но оно уже в ожидании главного футбольного события лета — Чемпионата мира по футболу 2018.

В это заведение туристы обязательно доберутся. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на «Белый дом» в самарском исполнении и на Волгу — самую большую реку в Европе.

Но футбольные болельщики со всей планеты приедут в Самару не только в поисках зрелищ. Им хлеба подавай. Причем, как можно быстрее и вкуснее.

"Улица Молодогвардейская, на которой находится наше заведение, станет пешеходной, поэтому мы планируем зону парковки для машин на время чемпионата отвести под летнюю веранду. В нашем меню появится стритфудная еда, та, которую удобно брать с собой: различные бургеры, кесадильи, хот-доги", — рассказывает Мария Леонтьева , управляющая кофейней. И добавляет: «Готовим только из безопасных продуктов, чтобы не портить репутацию ни себе, ни городу».

Иностранцы сюда, говорят, заходят частенько. «Бывает, и по нескольку раз в неделю, — гордо заявляет бариста Алексей, — объясняемся в основном на языке жестов».

"И сегодня, к счастью, есть много гаджетов", — говорит управляющая заведением. И тут же достает мобильный: «Доброе утро, какой кофе вы желаете?». Приложение на смартфоне в считаные секунды озвучивает английский вариант вопроса.

"Иностранцы заказывать предпочитают знакомые им напитки", — продолжает бариста. «Видимо, чтобы не искушать судьбу», — вырывается невольно. Впрочем, кофе, надо признать, здесь был отменный.

Едем дальше. Решаем заглянуть еще в одно кафе рядом с ул. Ленинградской. Здесь тоже все стильно. На стенах постеры на английском. «Есть даже англоговорящие сотрудники», — сходу заявляет местная управляющая. Тоже милая девушка. И тоже Мария.

"Скоро у нас будет также меню на английском и испанском, — рассказывают в заведении. — Его уже отдали в печать. А пока иностранцы заказывают по меню в электронном виде".

Идем к монитору у барной стойки. И правда, некоторые блюда и напитки с таким сложносочиненным составом, что человеку приезжему, пожалуй, лучше один раз увидеть.

"Большой диссонанс, например, между блинчиками и панкейками. То есть для нас панкейки, оладьи — это синонимичное, а блины — что-то более крупное и тонкого слоя. А по-английски блины — это панкейк как раз. И гости, которые заказывают блины, в итоге путаются. Но это, скорее, разница в культуре наших стран", — делится своими впечатлениями от общения с туристами официантка Анастасия Мясоедова.

Чтобы не путать заграничных гостей еще больше, болельщикам, которые приедут на чемпионат мира по футболу, обещают предлагать блюда попроще. И понятнее. Ставку сделают на традиционную национальную кухню — у туристов должно остаться приятное послевкусие.

К слову, перечень продуктов, которые запрещено использовать в общепите, давно озвучен Роспотребнадзором . Так, в ресторанах нельзя готовить макароны по-флотски, блинчики с творогом из непастеризованного молока, а также консервы из овощей, мяса, рыбы и грибов в герметичной посуде.

Не исключено, что специалисты будут едва ли не каждый день брать пробы еды в ресторанах, чтобы избежать массовых отравлений. А, значит, и международных скандалов.

— А часто к вам иностранцы захаживают?

— Да, люди прогуливаются по Ленинградской, Куйбышева, частенько перекусывают у нас. В последние дни наше кафе облюбовала девушка из Майями. Ходит на завтраки, обеды и ужины. С ней мы легко нашли общий язык. Был как-то велотурист из Норвегии. Вот с ним пришлось повозиться. Долго пытались понять, что он хочет черный кофе — у него своеобразный акцент.

Правда, пока мы находились в кафе, ни один иностранец сюда так и не заглянул. Среди посетителей только россияне.

— Как вы смотрите на то, что к ЧМ 2018 здесь появится меню на английском? — интересуюсь у девушки за столиком. При виде камеры она почему-то отбирает телефон у дочери, которая до этого мирно играла в мобильном приложении.

— Очень хорошо, — отвечает мама-отличница, — можно будет заодно вспомнить то, что в институте и школ учили. А вообще главное, чтобы наши хорошо сыграли. Быть может, чемпионат станет толчком для дальнейшего развития города. Много туристов приедет.

— А вы бы хотели познакомиться с иностранцами? Может, замуж выйти потом? — спрашиваю у двух студенток за соседним столиком.

— Даже не знаю, на них еще посмотреть надо, — смущенно отвечает одна.

— У меня, если честно, сейчас вообще другим голова забита — у нас сессия летом будет, — добавляет другая.

— А что бы показали иностранным гостям?

— Парки всевозможные. Больше не знаю: я сама не местная, из Кинеля приехала.

Времени на то, чтобы как следует подготовиться к приезду болельщиков со всей планеты, у Самары осталось немного. До Чемпионата мира по футболу 2018 года уже меньше 4 месяцев.