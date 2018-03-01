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В кинотеатре «Колизей» после реставрации откроется итальянский ресторан
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В кинотеатре «Колизей» после реставрации откроется итальянский ресторан 

e1.ru 1 марта 2018
Фото: e1.ru
В старейшем кинотеатре «Колизей» откроют ресторан итальянской кухни, об этом Е1.RU рассказал директор кинотеатра Сергей Федяков.
— Концепция выстроена на проведении кулинарных вечеринок, мастер-классов и так далее, — пояснил Е1.RU директор кинотеатра Сергей Федяков.
Название заведения директор раскрывать не стал, сказав, что подписал документы о неразглашении, но пояснил, что в кинотеатре будет работать ресторан по московской франшизе.
Ресторан откроется после реставрации кинотеатра. «Колизей» отказался от массовых кинопоказов и перешёл на авторские и фестивальные фильмы. Само здание кинотеатра тоже ждёт изменение — поскольку это памятник архитектуры, то сейчас для него готовится проект реставрации. Директор «Колизея» в интервью Е1.RU рассказал, каким будет обновленный кинотеатр.
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