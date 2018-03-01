В кинотеатре «Колизей» после реставрации откроется итальянский ресторан

В старейшем кинотеатре «Колизей» откроют ресторан итальянской кухни, об этом Е1.RU рассказал директор кинотеатра Сергей Федяков

— Концепция выстроена на проведении кулинарных вечеринок, мастер-классов и так далее, — пояснил Е1.RU директор кинотеатра Сергей Федяков.

Название заведения директор раскрывать не стал, сказав, что подписал документы о неразглашении, но пояснил, что в кинотеатре будет работать ресторан по московской франшизе.

Ресторан откроется после реставрации кинотеатра. «Колизей» отказался от массовых кинопоказов и перешёл на авторские и фестивальные фильмы. Само здание кинотеатра тоже ждёт изменение — поскольку это памятник архитектуры, то сейчас для него готовится проект реставрации. Директор «Колизея» в интервью Е1.RU рассказал, каким будет обновленный кинотеатр.