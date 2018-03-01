Фестиваль «Мос/Еда!» впервые пройдет в столице начале весны

Фестиваль «Мос/Еда!» впервые пройдет в столице 17 и 18 марта. Свою продукцию на него привезут более 25 российских регионов.

Для гостей фестиваля во всех округах Москвы откроются порядка 1,5 тысячи площадок, на которых будут представлены овощи, фрукты, мясные деликатесы, рыбу, морепродукты и сыры. Посетители мероприятий смогут как попробовать и приобрести продукты, но и определить, какие именно товары будут привозить на ярмарки в столицу в 2018 году — на площадках будут раздавать специальные опросники, при помощи которых горожане смогут рассказать, что хотят видеть на прилавках.

Отмечается, что свою продукцию на фестиваль привезут фермеры и производители из Калининградской области, Карелии, Крыма, Мурманска, Удмуртии, Краснодара и Камчатки. Так, любители морепродуктов смогут приобрести на площадках фестиваля гребешки, черноморские рапаны, крабов, дальневосточные креветки, а также балтийские шпроты и тихоокеанскую сардину иваси.

Кроме того, москвичи смогут попробовать продукцию сыроваров из разных регионов России, которые привезут на фестиваль почти 110 видов сыра.

Кроме сыров, будет представлена разнообразная молочная продукция. Специально для фестиваля «Мос/Еда!» в Москву привезут один миллион килограммов фермерского молока, масла, творога, ряженки, кефира и другой продукции.

Участники фестиваля также смогут попробовать кондитерские изделия из Удмуртии, овощи из центральных и южных регионов страны: Тульской, Орловской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей.

Кроме того, на прилавках будут представлены овощи и фрукты из стран СНГ.

В рамках фестиваля также будут проводиться мастер-классы для детей. Будут оборудованы более 3200 спортплощадок для активных игр на свежем воздухе. Для посетителей также будут организованы интерактивные театрализованные представления.