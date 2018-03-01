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Пассажирам паромов Viking Line предложат попробовать кузнечиков и червей
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Пассажирам паромов Viking Line предложат попробовать кузнечиков и червей 

Ivyborg.ru 1 марта 2018
В меню финского паромного оператора Viking Line в качестве эксперимента появятся блюда с кузнечиками и червями.
Для пассажиров, которые готовы к экстремальным экспериментам с привкусом Азии, команда поваров из Швеции разработала меню «Вкус будущего»: оно состоит из трёх курсов, где помимо привычных ингредиентов вроде мяса и рыбы используются насекомые. Меню будут тестировать с 5 апреля по 31 мая, сообщает «Фонтанка.fi».
Если реакция и спрос на такое необычное предложение будут хорошими, то не исключено, что блюда из насекомых появятся и в основном меню.
Попробовать насекомых, кстати, будет не так дешево — курс из трёх блюд стоит на треть дороже привычного шведского стола.
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