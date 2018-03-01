Ресторан «Онегин» выплатит бывшему шеф-повару больше 200 тысяч рублей

Екатеринбуржец Александр чуть больше года проработал шеф-поваром в ресторане «Онегин», а в мае 2017 года его уволили по статье «Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя».

Как рассказали в пресс-службе областного суда, работодатель обвинил своего шеф-повара в том что тот завышал количество продуктов, списываемых на приготовление завтраков по системе «шведский стол» по сравнению с фактическим. Всё это выяснилось в ходе внезапно проведенной инвентаризационной проверки.

Для восстановления своих нарушенных прав и доброго имени мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Ресторан „Онегин“. Александр просил отменить три приказа ответчика, изменить формулировку увольнения, признать запись в трудовой книжке незаконной, обязать работодателя выдать ему дубликат трудовой книжки.

Также экс-шеф-повар просил взыскать с ООО „Ресторан „Онегин“ средний заработок за время вынужденного прогула — это 176 094 рубля, компенсацию за неиспользованный отпуск — 12 324 рубля, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 35 тысяч рублей, расходы по оформлению нотариальной доверенности — 1800 рублей.

Александр в свою защиту сказал, что в системе общественного питания он проработал более 30 лет, никаких промахов в работе не совершал, а теперь с запятнанной трудовой не может устроиться на работу.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковые требования Александра удовлетворил частично. Увольнение по статье признали незаконным, отменены приказы.

— На ООО „Ресторан „Онегин“ возложена обязанность изменить формулировку основания увольнения на увольнение „по собственному желанию“. При этом с работодателя взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 176 094 рублей, компенсация морального вреда — 5000 рублей, а также расходы по оплате представителя в размере 20 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части иска мужчине отказано, — рассказали в пресс-службе областного суда.

С таким решением не согласился ответчик и подал в Свердловский областной суд апелляцию. Здесь признали, что у ответчика нет исчерпывающих доказательств, что Александр нарушал правила учета и списания продуктов, а значит, увольнять его было не за что. Решение суда первой инстанции оставили без изменения.

В ООО „Ресторан „Онегин“ оперативно прокомментировать судебное решение не смогли. Мы добавим комментарий позже.