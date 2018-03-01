8 марта в 19:00 в концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдёт праздничный концерт популярного балканского фолк-музыканта Горана Бреговича. За почти 50 лет творческой деятельности лидер «Свадебно-похоронного оркестра» успел побывать с гастролями во всех столицах Западной и Восточной Европы, выступил на крупнейших фестивалях, записал несколько десятков альбомов и стал автором музыки к 25 кинокартинам. Отдельное место среди них, конечно, занимают саундтреки к фильмами Эмира Кустурицы. Кроме концерта, гостей ужина ждёт специальный сет от французского шефа Давида Дессо. В праздничном меню — семь холодных закусок (ассорти сыров, мясные и рыбные деликатесы, блины с красной и чёрной икрой, антипаста и салат из овощей), четыре вида роллов (постные с овощами, с камчатским крабом, с лососем и с угрём), горячие закуски (креветки темпура, дуэт перепёлки и фуа-гра с картофельным пюре с чёрным трюфелем и ризотто с зелёной спаржей и цукини) и несколько десертов.
Продолжительность вечера — 1 час 30 минут. Вход только для зрителей старше 12 лет. Стоимость билетов — от 7 000 до 20 000 рублей. Дополнительная информация — на сайте barvikhaconcerthall.ru.
Запись «В „Барвиха Luxury Village“ пройдёт праздничный вечер с Гораном Бреговичем» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.