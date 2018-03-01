Выставка для болельщиков «Вкус Мексики» пройдёт в Москве во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира–2018 в Москве будет проходить выставка для футбольных болельщиков «Вкус Мексики».

«Из восьми проектов, которые уже были реализованы, запуск этого я жду с наибольшим энтузиазмом. Огромное спасибо правительству Москвы за доверие. Нам очень повезло, что мы смогли арендовать такое прекрасное место, как Гостиный двор. Это совсем рядом с Красной площадью, так что мы безумно рады нашему расположению. Проект открывается 14 июня и закрывается 15 июля — день в день с началом и концом чемпионата мира.

Мы познакомим посетителей с культурой, музыкой и кухней Мексики. Будут привезены винные карты, проведены кулинарные уроки. Кроме того в зале туризма будет создан зал виртуальной реальности, где можно будет забраться на горы, поплавать с акулами.

Будет создана огромная столовая, в которой смогут поесть около 4000 человек в день. Помимо всего прочего мы будем транслировать все игры чемпионата мира на большом экране. Главная цель этой выставки — подарить людям возможность насладиться футболом и хорошо провести время.

Одним из особенных событий нашей выставки станет дегустация еды. Вместе с послом мы попробуем организовать приезд в Москву 10 мексиканских шеф-поваров. Будут организованы торжественные гала-ужины и концерты. Хотелось бы также организовать «день мёртвых» в «Зарядье».

Вход будет бесплатным. Надеюсь, что гости смогут насладиться традиционными блюдами — еда будет очень вкусной. Она не будет очень дорогой, так что с собой можно не брать много денег», — передаёт слова президента выставки Хавьера Руиза Галиндо корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

«Выставка будет предназначена для мексиканцев, русских и болельщиков со всего мира. У гостей будет возможность познакомиться с культурой, футболом, видами национальный еды, искусством и модой Мексики. Одна из главных целей «Вкуса Мексики» — построить мосты между нашими странами и наладить отношения», — сказала Норма Пенсадо, посол Мексики.