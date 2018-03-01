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Курганцев приглашают в «ЗаПой» и отведать «Вкус мяса»
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Курганцев приглашают в «ЗаПой» и отведать «Вкус мяса» 

Уральский меридиан 1 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
Креативные названия магазинов, кафе и баров не перестают шокировать жителей Кургана. Давно ушли в прошлое стандартные названия: «Продукты», «Магазин» или что-то подобное. Например, известный предприниматель Игорь Сазонов все свои аптеки называет исключительно женскими именами. В Кургане за лекарствами ходят в «Наташу», «Зою», а вот за одеждой в «Настю», «У Людмилы», «Софию» и прочие. Куда не глянь, по улице Станционной, магазины и парикмахерские носят женские имена. А вот увеселительные заведения «ЗаПой», «Ели-Пели» оправдывают свои названия с лихвой. Вскоре к ним добавится еще «Жарить and плясать». В соцсетях горожане уже высказались о назначении таких ресто-баров. Многие считают, что такими завуалированными названиями владельцы оправдывают разврат, который там происходит.
Еще одно название, вызывает недоумение у курганцев — магазин «Вкус мяса». Возникает вопрос: есть ли в товарах этого магазина мясо или только его вкус?
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