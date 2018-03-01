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5 вопросов к девушке-сомелье
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5 вопросов к девушке-сомелье 

Itsmywine.ru 1 марта 2018
Фото: Itsmywine.ru
5 вопросов к девушке-сомельеОтвечает автор-концепции кафе «Мечтатели» Людмила Иванова— Как завязались твои отношения с вином?— Любовь к тому, чтобы внимательно относиться к вкусу и делиться своими находками началась с кофе, дальше была гастрономия и вино, теперь не остановиться. Не очень помню начала пути, лишь ощущение — всего много и сумбурно, сейчас пришла к любви с тонким сдержанным винам из рислинга, пино нуара. Ну и, конечно, осталась страсть к вкусовым экспериментам и постоянная тяга к шампанскому. — Что можешь назвать своими университетами? Бокал или лекционный зал?— Я училась в школе Сомелье «Миллезим», сейчас готовлюсь получать международный диплом WSET. Теория даёт определённую структуру, понимание на что нужно обращать внимание, из чего складывается вкус. Практика даёт опыт. Важно и то и другое. В этой сфере все в движении, так что постоянно нужно актуализировать свои знания. В «Мечтателях» зимой мы открыли винный клуб «Kiss the cup», увлекая и обучая других, учусь сама!— Каких гостей любишь, а каких едва терпишь?— Очень люблю гостей открытых, которым интересно попробовать и узнать что-то новое. С которыми можно обмениваться впечатлениями. Устаю от снобов (в плохом смысле), тех кто считают, что все знают и все видели. — Чем лучше всего пить вино?— Чаще отдаю дань его самодостаточности, поэтому приятный вечер и хорошая компания вполне подойдут. Если хочется именно еды, то что-то сырое: тартары или карпаччо. Плотоядная витальность!—Если бы ты была виноделом, то какое вино создавала бы?— Рислинги, пино нуары, небиоло, тонкие, но с характером и структурой, те, что не сразу готовы показать на что способны. Хотела бы поработать над игристым из ярких сортов, в стиле Клауса Прайзингера в Австрии. Правда боюсь, что стоит только начать, и вот я уже прицениваюсь к винограднику в Германии.
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