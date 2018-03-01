Посетители смогут уйти из кафе, не дождавшись официанта и счета

Ресторанный рынок Великобритании в предвкушении — крупнейшие сетевые заведения уже хотят присоединиться к новой системе. Приложение, которое пока только тестируют, называется Dine & Dash. Смысл в том, что вы еще перед обедом прикладываете смартфон к специальному девайсу на столе. Потом едите, а когда уходите, деньги списываются с вашего счета.

Barclaycard взялась за разработку после исследования. Выяснилось, что 95% владельцев бизнеса хотят, чтобы официанты занимались сервисом, а не расчетами. Любопытно, что такая система уже существует в России. Во всяком случае, в «Хлебе насущном».

Алексей Панов директор по цифровому маркетингу «Это лишнее движение — принести терминал, принести пре-чек. Если их сократить, то можно гораздо ускорить обслуживание и, соответственно, улучшить впечатление гостей о сервисе. Поэтому мы внутри компании такие вещи поддерживаем. Мы очень радуемся, когда гости начинают использовать такие технологичные инструменты. Всегда может произойти, что кто-то возьмет и не заплатит. Неважно, какой способ платежа использует гость. Мы же ведь не берем предоплату за то, что человек сядет и разместит заказ. Нет, конечно. Процент у этого риска никак не увеличивается, либо не уменьшается. Просто один из удобных способов совершения оплаты за свой заказ».

Система разработана технологическим партнером сети и функционирует, например, в заведении на Большой Никитской. На каждом столе есть инструкция: посетитель заходит в мобильное приложение, получает шестизначный код и сообщает официанту. Он забивает его в систему, и вуаля: вы можете не только оплатить покупки с телефона сразу, как только доели, но и оставить чай. Главу компании Hurma Management Group Дмитрия Левицкого такой подход расстраивает:

Дмитрий Левицкий глава компании Hurma Management Group «Люди должны обслуживать людей, ведь процесс оплаты счета в ресторане — это не только механический процесс. Официант, который подходит к вам, узнает, как вам: понравилось — не понравилось, приглашает вас прийти в ресторан снова. На мой взгляд, достаточно странная история, когда человек приходит в ресторан, но не хочет общаться ни с моими официантами, ни с моими барменами, ни с моими менеджерами. Хочет прийти, сам сесть, поесть. Для системы фастфуда, для столовых, там, где вы приходите быстро перекусить, не знаю, в формате бизнес-ланча или чего-то еще, наверное, да».

Вспоминается старый анекдот: пьяному мужчине в ресторане приносят счет. Салат, водка, водка, водка, получилось 3 тысячи. Итого — 17 тысяч. «А что такое „получилось“?», — спрашивает клиент. «Ну, не получилось», — вздыхает официант.