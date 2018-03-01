В китайском McDonald's стали продавать «русский» бургер с колбасой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости . Сеть быстрого питания McDonald's в Китае добавила в меню «русский» бургер с копченой колбасой. Об этом сообщается на сайте организации.

Главный ингредиент так называемого «рашнбургера» — семимиллиметровый кусок колбасы, который, по мнению сотрудников сети, воплощает собой истинный русский вкус и аромат.

Набор из «рашнбургера» и напитка обойдется посетителям McDonald's в 18 юаней (около 160 рублей — Прим. ред.).

Новинка появилась в меню ресторанов в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. В китайских ресторанах McDonald's также можно найти «немецкий» бургер с сосисками и «аляскинский» с рыбой.