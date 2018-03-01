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В китайском McDonald's стали продавать «русский» бургер с колбасой
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В китайском McDonald's стали продавать «русский» бургер с колбасой 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: Амител
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сеть быстрого питания McDonald's в Китае добавила в меню «русский» бургер с копченой колбасой. Об этом сообщается на сайте организации.
Главный ингредиент так называемого «рашнбургера» — семимиллиметровый кусок колбасы, который, по мнению сотрудников сети, воплощает собой истинный русский вкус и аромат.
Набор из «рашнбургера» и напитка обойдется посетителям McDonald's в 18 юаней (около 160 рублей — Прим. ред.).
Новинка появилась в меню ресторанов в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. В китайских ресторанах McDonald's также можно найти «немецкий» бургер с сосисками и «аляскинский» с рыбой.
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