Ещё
Суд оштрафовал начальника тюменских кладбищ за вымогательство взятки у предпринимателя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд оштрафовал начальника тюменских кладбищ за вымогательство взятки у предпринимателя 

Inc. 1 марта 2018
Фото: Inc.
Калининский районный суд Тюмени признал директора муниципального казенного учреждения по вопросам похоронного дела «Некрополь» Павла Мадьярова виновным по делу о вымогании взятки у предпринимателя. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на сообщение городской прокуратуры.
Мадяров занял пост директора «Некрополя» в июле 2017 года и, по утверждению прокуратуры, «сразу же развернул бизнес по вымоганию взяток». Чиновник запретил местному предпринимателю (его имя не раскрывается) проводить захоронение на кладбище «Червишевское-3», парализовав деятельность его компании.
За право возобновить Мадяров потребовал 15% от каждого заказа предпринимателя, которые нужно было выплачивать ежемесячно. Чтобы бизнесмен не занижал доходы, чиновник потребовал предоставлять ему копии всех наряд заказов, выполненных компанией.
Предприниматель сначала согласился на выдвинутые условия, однако после повторного запрета на захоронения обратился в полицию. Мадяров признал свою вину, суд оштрафовал его на 2,4 млн рублей и лишил права занимать должности в муниципальной и госвласти сроком на два года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как отучить сотрудников брать откаты (и не нажить врагов)
Ранее владелец ресторанов Meat&Fish и Мясо&Рыба Сергей Миронов обвинил в коррупции сотрудников московской полиции по району Кунцево. Полицейские провели внеплановую проверку в заведении, расположенном в торговом центре «Кунцево Плаза». Они проверили документы работников ресторана и забрали в отделение поваров, кондитеров и барменов ресторана, чтобы «проверить их по базе».
Сотрудников ресторана привезли в отделение в 14.30, а отпустили лишь в 21:00 по московскому времени. По словам Миронова, HR-специалист компании попросил отпустить сотрудников, поскольку действия полицейских парализовали работу заведения. В ответ на это заместитель начальника Кунцевского районного отделения майор Наиль Касимов попросил три безымянные скидочные карты ресторана на 50%. Взамен он пообещал отпустить всех сотрудников и прекратить проверку. Позже столичное МВД пообещало проверить действия сотрудников на соответствие закону.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Журналист меняет профессию: как люди из медиа делают бизнес благодаря связям и умению верстать Обмороки и панические атаки: участников криптоконференции накормили едой с марихуаной Netflix обошел по капитализации McDonald’s и General Electric. В интернете новый тренд — на развлечения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение