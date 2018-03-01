Суд оштрафовал начальника тюменских кладбищ за вымогательство взятки у предпринимателя

Калининский районный суд Тюмени признал директора муниципального казенного учреждения по вопросам похоронного дела «Некрополь» Павла Мадьярова виновным по делу о вымогании взятки у предпринимателя. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на сообщение городской прокуратуры

Мадяров занял пост директора «Некрополя» в июле 2017 года и, по утверждению прокуратуры, «сразу же развернул бизнес по вымоганию взяток». Чиновник запретил местному предпринимателю (его имя не раскрывается) проводить захоронение на кладбище «Червишевское-3», парализовав деятельность его компании.

За право возобновить Мадяров потребовал 15% от каждого заказа предпринимателя, которые нужно было выплачивать ежемесячно. Чтобы бизнесмен не занижал доходы, чиновник потребовал предоставлять ему копии всех наряд заказов, выполненных компанией.

Предприниматель сначала согласился на выдвинутые условия, однако после повторного запрета на захоронения обратился в полицию. Мадяров признал свою вину, суд оштрафовал его на 2,4 млн рублей и лишил права занимать должности в муниципальной и госвласти сроком на два года.

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Ранее владелец ресторанов Meat&Fish и Мясо&Рыба Сергей Миронов обвинил в коррупции сотрудников московской полиции по району Кунцево. Полицейские провели внеплановую проверку в заведении, расположенном в торговом центре «Кунцево Плаза». Они проверили документы работников ресторана и забрали в отделение поваров, кондитеров и барменов ресторана, чтобы «проверить их по базе».

Сотрудников ресторана привезли в отделение в 14.30, а отпустили лишь в 21:00 по московскому времени. По словам Миронова, HR-специалист компании попросил отпустить сотрудников, поскольку действия полицейских парализовали работу заведения. В ответ на это заместитель начальника Кунцевского районного отделения майор Наиль Касимов попросил три безымянные скидочные карты ресторана на 50%. Взамен он пообещал отпустить всех сотрудников и прекратить проверку. Позже столичное МВД пообещало проверить действия сотрудников на соответствие закону.

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