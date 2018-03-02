«Горьковская пивоварня»: новый гастропаб открылся в Питере

Ресторанный арсенал Рождественской улицы пополнился новым заведением. 27 февраля состоялось официальное открытие гастропаба «Горьковская пивоварня» — проекта всемирно известной компании Carlsberg Group. Гостей встречал актер и ведущий, получивший народное признание с проектом «Еда, я люблю тебя!», Эдуард Мацаберидзе

Бренд-амбассадор «Горьковской пивоварни» Марина Веденеева провела экскурсию по производству, а генеральный директор Carlsberg Eastern Europe Руд Педерсен и ведущий Эд Мацаберидзе первыми заложили солод в варочный котел. Затем для гостей состоялась дегустация трех сортов сваренных здесь напитков.

Деловую часть программы продолжил брифинг директора «Горьковской пивоварни» Светланы Васильевой и Руда Педерсена. Отвечая на главный вопрос собравшихся, почему всемирно известный Carlsberg Group открыл проект в Нижнем Новгороде, Руд Петерсон рассказал:

«Carlsberg Group сотрудничает с локальными компаниями по всему миру. Например, с нью-йоркской Brooklyn Brewery были открыты совместные предприятия в Гонконге и Лондоне. Причиной создания нового вида бизнеса в России, в частности в Нижнем Новгороде, послужили наши наблюдения. В мире в последнее время привычки потребителей меняются: растет культура потребления, уровень знаний о напитках и спрос на разнообразные вкусы, наблюдается стремление покупателей выбирать «свои», местные товары. Мы оценили перспективу нашего проекта, как возможность гибко реагировать на изменения рынка. Географически нас привлек Нижний Новгород — один из перспективных городов-миллионников России».

Деловую программу сменил мастер-класс шеф-повара заведения Сергея Староверова. Компанию ему составили Эд Мацаберидзе и несколько гостей презентации. Все вместе они приготовили традиционную мексиканскую закуску — кесадилью с курицей и соусом гуакомоле. Завершилась презентация большим ужином и дегустацией меню нового гастропаба.